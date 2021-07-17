В Соломенском районе Киева произошла стрельба: есть раненый

По предварительной информации, пострадавшего подстрелил другой мужчина в ходе конфликта. После этого он затащил раненого в подъезд, где держал некоторое время.

В субботу, 17 июля, на улице Уманской в Соломенском районе Киева произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение в ногу. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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Предварительно правоохранители установили, что на улице возник конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один выстрелил в другого, а потом затолкал его в подъезд и некоторое время там держал.

Однако позже сотрудники полиции установили свидетеля, который заявил, что видел державшего в руках предмет, похожий на автоматическое оружие. Позже, по его словам, прозвучал звук, похожий на выстрел. К пострадавшему подошел другой мужчина и, пытаясь помочь, потащил его в подъезд.

Правоохранители заверили, что предоставили раненому первую медицинскую помощь, после чего передали его врачам.

На месте инцидента ввели специальную полицейскую операцию. Правоохранители проводят расследование.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева мужчина начал стрелять по полицейским. Мужчину задержали, а суд отправил его в СИЗО до 5 сентября.

А недавно в Одесской области граждане России открыли огонь из автомата на свадьбе. Полицейские задержали их в тот же день.