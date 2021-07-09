Голосеевский стрелок рассказал, почему выстрелил и устроил пожар в квартире (видео)

Подозреваемый в покушении на полицейского заявил, что ему не показали решение суда и не предоставили адвоката перед взломом квартиры.

9 июля "Голосеевский стрелок" Иван Мартынюк объяснил, почему открыл огонь в жилом доме. Видеозапись из зала Голосеевского суда опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews.

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В пятницу Ивана Мартынюка привезли на судебное заседание по избранию меры пресечения. Подозреваемый заявил, что сначала распылил слезоточивый газ, когда неизвестные люди пытались взломать замок. После дверь начали спиливать электроинструментом, и он открыл огонь.

"На мою просьбу о предоставлении постановлении суда или дождаться адвокатов никто не отреагировал — сразу начался взлом. Обо всем нас предупредила охрана комплекса, о том, что "едет охранная компания "Шериф", какие-то люди, чтобы срезать замки, поставить сигнализацию, выбросить вас из квартиры", — высказался Иван Мартынюк.

Подозреваемый добавил, что когда приехали патрульные, дверь уже физически нельзя было открыть, ведь запирающий механизм не реагировал. Он не знает, почему полицейские "присоединились к попыткам взлома".

В это время с ним в квартире находилась гражданская жена. Мартынюк ещё раз подчеркнул, что не мог открыть дверь патрульным, потому что был сломан замок. Он не может понять, почему полицейские участвовали во вскрытии двери. Во время инцидента в квартире также находилась жена Ивана, которую задержали вместе с ним.

"Голосеевский стрелок" признался, что разлил бензин и поджег квартиру непосредственно перед штурмом спецподразделения "КОРД", потому что находился тяжелом психологическом состоянии и пытался защищить свое жилье. Таким образом Иван надеялся остановить взлом двери, о чем теперь сожалеет. Пожар отсрочил штурм лишь на несколько минут, после чего спецназовцы ворвались внутрь и задержали его.

7 июля в Голосеевском районе Киева задержали мужчину, который ранил полицейского и гражданского. Как рассказал глава столичной полиции Андрей Крищенко, бойцы "КОРДа" штурмовали квартиру уже после начала возгорания.

Патрульный Сергей Василенко получил тяжелую травму в результате стрельбы в Голосеево. Как рассказал замглавы МВД Антон Геращенко, сейчас медики пытаются спасти руку полицейского и собирают кости кисти по частям.

Позже появилось видео из дома на Голосеевском проспекте, где ранили полицейского. Как оказалось, в результате инцидента пострадал также сотрудник частной охранной компании, который помогал новому владельцу квартиры. На кадрах видно, что Сергей Василенко помогал людям в гражданской одежде, которые спиливали входную дверь.