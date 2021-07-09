"Помогали новым владельцам": появилось новое видео стрельбы по полицейским в Голосеево

Перед ранением патрульный Сергей Василенко закрывал "глазок" на двери, которую гражданские пилили болгаркой.

В доме на Голосеевском проспекте, 58, вместе с полицейским ранение получил сотрудник частной охранной компании, помогавшей новому владельцу квартиры. Об этом стало известно программе "Надзвичайні новини" канала ICTV.

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В распоряжении журналистов оказалась видеозапись с нагрудной камеры сотрудника частной охранной фирмы, который вместе с коллегами находился на месте происшествия. На кадрах видно, как патрульный помогал людям в гражданской одежде спиливать замок на входной двери — он прижал дубинкой лист бумаги, которым другой человек закрыл "глазок". В этот момент и раздался выстрел.

По данным ICTV, "голосеевский стрелок" Иван Мартынюк вызвал патруль, однако правоохранители активно помогали "новым владельцам" квартиры проникнуть внутрь. Кроме полицейского и хозяина жилья, в результате стрельбы ранение получил и охранник, у него повреждено плечо. Официально полиция не сообщала о третьем пострадавшем.

По информации программы "Сегодня", Иван Мартынюк не смог выплатить кредит, поэтому исполнительная служба выставила квартиру на открытые торги. Так у жилья появился новый владелец, однако киевлянин оспаривает право собственности. Адвокаты голосеевского стрелка считают, что продажа была совершена незаконно, ведь в квартире были прописаны родственники Ивана.

Ранее Национальная полиция опубликовала свое видео с места стрельбы в Голосеевском районе. На нем не видно гражданских и охранников, которые находились на этаже. Судя по записи, раненный патрульный уговаривал мужчину открыть дверь, так как именно он обратился в полицию. Позднее бойцы "КОРДа" со щитами вырезали дверь и ворвались в квартиру, где и задержали стрелка.

"Кто-то начал ломиться в дверь, я не знал, кто стоит за дверью, и я не стрелял в полицейских", — заявил задержанный уже в отделении полиции.

Стрелка, ранившего полицейского, задержали 7 июля в Голосеевском районе Киева. Начальник столичной полиции заявил, что правоохранители вели переговоры, однако киевлянин неоднократно угрожал оружием, а затем устроил пожар. Кроме стрелка, в квартире задержали также женщину.

По словам брата стрелка, конфликт в Голосеево начался из-за попытки забрать квартиру, полицию вызвали, когда неизвестные люди начали ломиться в дверь. Сам мужчина до задержания связался с журналистами по телефону и рассказал, что физически не может открыть дверь после попыток взлома снаружи, он также попросил пустить к нему адвоката.