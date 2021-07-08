Нацполиция опубликовала видео с раненным копом и штурмом квартиры голосеевского стрелка

Задержанный киевлянин заявил, что не желал навредить полицейским, но во время выстрела не знал, кто именно находится за дверью.

Национальная полиция опубликовала видео с нагрудных камер правоохранителей из дома в Голосеевском районе Киева, где 7 июля ранили двух человек. Пресс-служба разместила запись в официальной группе в Facebook.

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В самом начале полиция подала аудиозапись звонка мужчины, который попросил наряд приехать в здание на Голосеевском проспекте, 58 и заявил, что неизвестные люди ломятся к нему в квартиру. Нагрудная камера патрульного записала, как мужчина отказывался впускать правоохранителей, которые прибыли по вызову. При этом сотрудники полиции заметили удушливый запах, который заставил их закашляться.

"Мужчина, вы вызывали полицию — мы приехали. Откройте, мы не видим вас… Откройте, нам же нужно с вами пообщаться", — уговаривал сквозь дверь патрульный, который позже получил тяжелое ранение руки.

После стрельбы коллеги вывели травмированного полицейского на улицу, оказали первую медицинскую помощь и вызвали ему "скорую". На кадрах запечатлены капли крови, которые густо покрыли ступеньки по всему подъезду.

"Серега, обопрись, братан. Я с тобой поеду", — говорил напарник пострадавшему.

В ролик также добавили кадры с камеры бойца специального подразделения "КОРД", которое штурмовало квартиру "голосеевского стрелка". Спецназовцы вырезали дверь при помощи инструмента, а затем ворвались внутрь со щитами и пистолетами. Предполагаемого злоумышленника нашли на балконе, он не оказывал сопротивление, поднял руки сдался. В это же время несколько правоохранителей гасили пожар при помощи огнетушителей.

Спецназовцы вывели стрелка по ступенькам, а вслед за ним женщину, которая тоже находилась в квартире (ее статус пока неизвестен). Обоих задержанных посадили в полицейский автомобиль и увезли в управление. Во время допроса мужчина объяснил причины своего поведения.

"Кто-то начал ломиться в дверь, я не знал, кто стоит за дверью, и я не стрелял в полицейских… Ни в коем случае, никаких вопросов к полиции, всегда с уважением", — заявил задержанный.

Двое патрульных из наряда, который приехал на вызов киевлянина, рассказали, что житель квартиры отказывался идти на контакт и постоянно повторял, что к нему ломятся в квартиру. Выстрел прогремел после очередной просьбы полицейских открыть дверь.

"Получили обычный вызов о хулиганстве, он ничем не отличался от остальных. Не могу поверить, что такое случилось, на ровном месте моего напарника ранили", — сообщил сотрудник полиции.

7 июля в доме на Голосеевском проспекте задержали стрелка, который ранил двух человек, включая полицейского. По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, задержанный не менее двух раз выстрелил сквозь дверь из охотничьего ружья. Второй пострадавший оказался гражданским, он тоже находится в больнице с травмой лица.

После стрельбы в Голосеево открыто уголовное производство о покушении на жизнь полицейского. Стрелку грозит лишение свободы от 9 лет до пожизненного заключения. Предварительно, оружие незарегистрировано, однако это никак не повлияет на квалификацию преступления.

Замглавы МВД Антон Геращенко рассказал о состоянии полицейского, раненного в Голосеевском районе. Сергей Василенко лечится в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова, врачи по частям собирают его раздробленную кисть.