Стрельба в Голосеево: Крищенко сообщил о производстве из-за ранения полицейского (видео)

Киевлянина могут пожизненно лишить свободы за покушение на жизнь патрульного, который приехал к нему по вызову.

В Киеве открыли уголовное производство о покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов после стрельбы в Голосеевском районе. Об этом начальник столичной полиции Андрей Крищенко рассказал во время брифинга.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Предполагаемого злоумышленника задержали и доставили в Голосеевское районное управление полиции, где следственно-оперативная группа проводит необходимые мероприятия. Санкция статьи №348 предусматривает лишение свободы на срок от 9 лет до пожизненного заключения.

По словам Андрея Крищенко, полицейские пока не нашли информации о регистрации охотничьего ружья, с которым задержали фигуранта. Следствие уточняет информацию, однако если документы найдутся — это не облегчит судьбу стрелка.

"Предварительно, мы не видели регистрации. Возможно, где-то в других регионах, мы это окончательно выясняем. На квалификацию того, что он сделал, это не влияет», — подытожил Андрей Крищенко.

По его словам, киевлянин совершил не менее двух выстрелов сквозь двери. В результате был тяжело ранен сотрудник полиции, а также гражданский, который был вместе с патрульными на вызове из-за конфликта между новым и старым владельцем квартиры. Вероятно, второй пострадавший является новым хозяином жилья или его представителем. Оба раненных находятся в больнице, где врачи оказывают им медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что 7 июля в Голосеевском районе задержали стрелка, который ранил полицейского в Киеве. Полуголого мужчину вывели из жилого дома в наручниках, посадили в служебную машину и увезли в районное управление полиции. Правоохранители сообщили, что киевлянин угрожал оружием, а затем устроил пожар в квартире. Заметив дым, силовики начали штурм и ворвались в помещение, где кроме задержанного находилась женщина, предположительно, она не была его заложницей.

Руководитель группы захвата "КОРДа" заявил, что "голосеевский стрелок" не мог выйти из квартиры из-за поврежденных замков. Сначала он согласился впустить силовиков, но когда они начали вскрывать дверь — пригрозил оружием.