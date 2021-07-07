Поджег квартиру и не мог открыть дверь: боец КОРДа рассказал о задержании стрелка в Киеве

Задержанный во время переговоров сначала согласился впустить спецназовцев, а потом пригрозил открыть огонь из ружья. Во время спецоперации он был вооружен.

Руководитель группы захвата подразделения "КОРД" рассказал журналистам подробности штурма квартиры в Голосеевском районе, где забарикадировался стрелок, ранивший двух человек. Видеозапись опубликовал Телеграм-канал "Политика страны".

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По словам силовика, во время переговоров задержанный вел себя неуравновешенно, угрожал применить оружие и устроить пожар. Позже мужчина сообщил, что хочет выйти, однако не может из-за повреждения двери.

"Мы его уговорили, чтобы мы помогли открыть двери, замки действительно были выбиты. Он на это согласился. Во время попытки открытия дверей я не знаю, что у него случилось — он начал кричать, что будет стрелять", — заявил боец.

Предполагаемый злоумышленник таки поджег квартиру, поэтому спецподразделение решило начать штурм, чтобы не допустить распространения огня на весь дом. По словам правоохранителя, внутри бойцы обнаружили мужчину с оружием, а также женщину, которая вела себя крайне агрессивно.

Глава полиции Киева Андрей Крищенко подтвердил, что конфликт произошел из-за недвижимости. По имеющейся информации, бывший и нынешний владельцы оспаривают права на квартиру. Андрей Крищенко добавил, что штурм начался после того, как мужчина разлил бензин в помещении.

Ранее стало известно, что 7 июля полицейского подстрелили в доме на Голосеевском проспекте в Киеве. Спустя несколько часов силовики провели штурм и задержали мужчину, его увезли в районное отделение полиции. Киевлянин не менее двух раз выстрелил через двери из охотничьего ружья, которое, предварительно, не зарегистрировано. Задержанный утверждает, что его квартиру пытались незаконно отобрать.

В доме начался пожар, поэтому на место происшествия вызвали сотрудников ГСЧС. Спасатели эвакуировали людей из здания, а затем оперативно ликвидировали возгорание. Полицейские помогали им при помощи огнетушителей.