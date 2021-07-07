В Голосеевском районе Киева задержали стрелка, который ранил полицейского (видео)

Голосеевский стрелок поджог квартиру, чтобы помешать штурму правоохранителей, однако это ему не помогло.

В Киеве задержали мужчину, который открыл огонь по полицейским в жилом доме. Видеозапись с места происшествия опубликовал YouTube-канал PavlovskyNews.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Около 12:30 полицейские задержали так назаваемого "Голосеевского стрелка" в результате штурма. Правоохранители вывели закованного в наручники мужчину из здания и посадили в служебную машину, не дав журналистам взять комментарий.

Глава столичной полиции Андрей Крищенко заявил, что во время переговоров предполагаемый преступник неоднократно угрожал правоохранителям оружием. Задержанного доставили в Голосеевское районное управление полиции. Предварительно установлено, что киевлянин не менее двух раз выстрелил по правоохранителям из незарегистрированного охотничьего ружья. После того, как полицейские заметили дым, бойцам спецподразделения "КОРД" дали команду на штурм, они выбили дверь и проникли внутрь. Кроме самого стрелка, в квартире обнаружили женщину, которая предварительно не была его заложником.

[ + – ] Спасатели и полицейские перед штурмом квартиры в Голосеево [ + – ] Спецназ штурмует горящую квартиру [ + – ] Дом заполонил дым из-за пожара в квартире стрелка [ + – ] Пожарные гасят пожар в квартире Голосеевского стрелка

Пресс-служба МВД сообщила, что во время переговоров владелец квартиры устроил пожар в помещении, где забаррикадировался. Спасателям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям пришлось ликвидировать возгорание и эвакуировать других жителей дома.

Ранее сообщалось, что в Голосеевском районе мужчина выстрелил в патрульных, которые приехали по вызову. В итоге ранение получил один полицейский и один гражданский человек. Сам стрелок утверждает, что его квартиру пытались незаконно захватить. Он связался с журналистами по телефону через своего родственника, потребовал прекратить взламывать дверь и пустить к нему адвоката. По словам мужчины, он физически не мог открыть дверь после попытки взлома. Мужчина оспаривает продажу квартиры на СЕТАМ и, по словам брата, уже выиграл два судебных разбирательства.

На место происшествия приехали следственно-оперативные группы и бойцы спецназа, которые провели штурм квартиры в рамках специальной операции Гром. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, об их состоянии пока ничего не известно.