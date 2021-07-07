У Голосіївському районі Києва затримали стрільця, який поранив поліцейського (відео)

Голосіївський стрілок підпалив квартиру, щоб перешкодити штурму правоохоронців, однак це йому не допомогло.

У Києві затримали чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських у житловому будинку. Відеозапис із місця події опублікував YouTube-канал PavlovskyNews.

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Приблизно о 12:30 поліцейські затримали так званого "Голосіївського стрілка" внаслідок штурму. Правоохоронці вивели закутого в наручники чоловіка з будівлі та посадили в службову машину, не давши журналістам взяти коментар.

Глава столичної поліції Андрій Крищенко заявив, що під час переговорів передбачуваний злочинець неодноразово погрожував правоохоронцям зброєю. Затриманого доставили в Голосіївське районне управління поліції. Попередньо встановлено, що киянин не менше двох разів вистрілив у правоохоронців із незареєстрованої мисливської рушниці. Після того, як поліцейські помітили дим, бійцям спецпідрозділу "КОРД" дали команду на штурм, вони вибили двері та проникли всередину. Крім власне стрільця, в квартирі знайшли жінку, яка попередньо була його заручницею.

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Пресслужба МВС повідомила, що під час переговорів власник квартири влаштував пожежу в приміщенні, де забарикадувався. Рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося ліквідувати загоряння та евакуювати інших мешканців будинку.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі чоловік вистрілив у патрульних, які приїхали за викликом. Унаслідок поранення отримав один поліцейський та один цивільний чоловік. Власне стрілок стверджує, що його квартиру намагалися незаконно захопити. Він звʼязався з журналістами по телефону через свого родича, вимагав припинити виламувати двері та пустити до нього адвоката. За словами чоловіка, він фізично не міг відкрити двері після спроби злому. Чоловік оскаржує продаж квартири на СЕТАМ і, за словами брата, вже виграв два судові розгляди.

На місце події приїхали слідчо-оперативні групи та бійці спецназу, які провели штурм квартири в рамках спеціальної операції Гром. Постраждалим надали медичну допомогу, про їхній стан поки нічого не відомо.