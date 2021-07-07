У Києві поліція штурмує квартиру чоловіка, який вистрілив у поліцейських (фото)
Киянин стверджує, що його квартирою намагалися незаконно заволодіти. Він фізично не може вийти в під'їзд і вимагає адвоката, поки триває штурм.
У Києві ввели спеціальну операцію "Грім" і почали штурмувати квартиру стрілка, який нібито поранив поліцейського. Пресслужба Національної поліції повідомила подробиці на офіційній сторінці у Facebook.
За попередньою інформацією, патрульні прибули за викликом через конфлікт в одній з квартир на Голосіївському проспекті. Житель вистрілив у правоохоронців із мисливської рушниці, внаслідок чого поліцейський отримав поранення руки, а ще один цивільний — ушкодження обличчя. Потерпілим надають першу медичну допомогу.
Як розповів начальник київської поліції Андрій Крищенко, після інциденту стрілок закрився у своїй квартирі. На місце події приїхали слідчо-оперативні групи, а також бійці спецназу, які намагаються затримати киянина.
Як повідомив "PavlovskyNews" брат стрілка, конфлікт почався через спробу забрати в нього квартиру, при цьому власник сам викликав поліцію. Чоловік по телефону розповів родичеві, що фізично не може вийти через пошкодження дверей, просить припинити ломитися і пустити до нього адвоката.
Очевидці повідомляють, що почався штурм. З вікна будинку повалив густий дим, однак поки невідомо, чи це та квартира, де замкнувся стрілок.
Заступник глави МВС Антон Геращенко повідомив журналістам, що передбачуваний зловмисник вистрілив у двері, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння.
За даними телеграм-каналу "Київ Зараз", кілька людей в чорному намагалися проникнути в квартиру будинку на Голосіївському проспекті, де сталася стрілянина. Незважаючи на те, що квартира виставлена на СЕТАМ, у правоохоронців нібито не було законних підстав входити в квартиру, а коли почали виламувати двері — господар вистрілив із рушниці.
Раніше стало відомо, що після стрілянини в Голосіївському районі Києва працюють сім нарядів поліції, які оточили територію житлового комплексу.