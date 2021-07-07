В Киеве полиция штурмует квартиру мужчины, который выстрелил в полицейских (фото)

Киевлянин утверждает, что его квартирой пытались незаконно завладеть. Он физически не может выйти в подъезд и требует адвоката, пока идет штурм.

В Киеве ввели специальную операцию "Гром" и начали штурмовать квартиру стрелка, который якобы ранил полицейского. Пресс-служба Национальной полиции сообщила подробности на официальной странице в Facebook.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По предварительной информации, патрульные прибыли по вызову из-за конфликта в одной из квартир на Голосеевском проспекте. Житель выстрелил по правоохранителям из охотничьего ружья, в результате чего полицейский получил ранение руки, а еще один гражданский — повреждение лица. Потерпевшим оказывают первую медицинскую помощь.

Как рассказал начальник киевской полиции Андрей Крищенко, после инцидента стрелок закрылся в своей квартире. На место происшествия приехали следственно-оперативные группы, а также бойцы спецназа, которые пытаются задержать киевлянина.

[ + – ] Полиция на месте стрельбы в Киеве [ + – ] Полицейские оцепили дом в Киеве после стрельбы [ + – ] Полиция в Голосеевском районе

Как сообщил "PavlovskyNews" брат стрелка, конфликт начался из-за попытки забрать у него квартиру, при этом владелец сам вызвал полицию. Мужчина по телефону рассказал родственнику, что физически не может выйти из-за повреждения двери, просит прекратить ломиться и пустить к нему адвоката.

Очевидцы сообщают, что начался штурм. Из окна дома повалил густой дым, однако пока неизвестно, та ли эта квартира, где заперся стрелок.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко сообщил журналистам, что предполагаемый злоумышленник выстрелил в дверь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

По данным Телеграм-канала "Киев Сейчас", несколько человек в черном пытались проникнуть в квартиру дома на Голосеевском проспекте, где произошла стрельба. Несмотря на то, что квартира выставлена на СЕТАМ, у правоохранителей якобы не было законных оснований входить в квартиру, а когда начали выламывать дверь — хозяин выстрелил из ружья.

Ранее стало известно, что после стрельбы в Голосеевском районе Киева работают семь нарядов полиции, которые оцепили территорию жилого комплекса.