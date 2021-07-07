Підпалив квартиру і не міг відкрити двері: боєць корда розповів про затримання стрільця в Києві

Затриманий під час переговорів спочатку погодився впустити спецназівців, а потім пригрозив відкрити вогонь з рушниці. Під час спецоперації він був озброєний.

Керівник групи захоплення підрозділу "КОРД" розповів журналістам подробиці штурму квартири в Голосіївському районі, де забарикадувався стрілець, який поранив двох осіб. Відеозапис опублікував телеграм-канал "Політика країни".

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

За словами силовика, під час переговорів затриманий поводився неврівноважено, погрожував застосувати зброю і влаштувати пожежу. Пізніше чоловік повідомив, що хоче вийти, однак не може через пошкодження дверей.

"Ми його вмовили, щоб ми допомогли відкрити двері, замки дійсно були вибиті. Він на це погодився. Під час спроби відкриття дверей я не знаю, що у нього трапилося — він почав кричати, що буде стріляти", — заявив боєць.

Імовірний зловмисник таки підпалив квартиру, тому спецпідрозділ вирішив почати штурм, щоб не допустити поширення вогню на весь будинок. За словами правоохоронця, всередині бійці виявили чоловіка зі зброєю, а також жінку, яка поводила себе вкрай агресивно.

Глава поліції Києва Андрій Крищенко підтвердив, що конфлікт стався через нерухомість. За наявною інформацією, колишній і нинішній власники оскаржують права на квартиру. Андрій Крищенко додав, що штурм почався після того, як чоловік розлив бензин в приміщенні.

Раніше стало відомо, що 7 липня поліцейського підстрелили в будинку на Голосіївському проспекті в Києві. Через кілька годин силовики провели штурм і затримали чоловіка, його відвезли до районного відділення поліції. Киянин не менше двох разів вистрілив через двері з мисливської рушниці, яка, попередньо, не зʼявлялася. Затриманий стверджує, що його квартиру намагалися незаконно відібрати.

У будинку почалася пожежа, тому на місце події викликали співробітників ДСНС. Рятувальники евакуювали людей з будівлі, а потім оперативно ліквідували загоряння. Поліцейські допомагали їм за допомогою вогнегасників.