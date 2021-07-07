Стрілянина в Голосієво: Крищенко повідомив про провадження через поранення поліцейського (відео)

Киянина можуть довічно позбавити волі за замах на життя патрульного, який приїхав до нього за викликом.

У Києві відкрили кримінальне провадження про замах на життя співробітника правоохоронних органів після стрілянини в Голосіївському районі. Про це начальник столичної поліції Андрій Крищенко розповів під час брифінгу.

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Передбачуваного зловмисника затримали і доставили в Голосіївське районне управління поліції, де слідчо-оперативна група проводить необхідні заходи. Санкція статті №348 передбачає позбавлення волі терміном від 9 років до довічного увʼязнення.

За словами Андрія Крищенка, поліцейські поки не знайшли інформації про реєстрацію мисливської рушниці, з якою затримали фігуранта. Слідство уточнює інформацію, проте якщо документи знайдуться — це не полегшить долю стрілка.

"Попередньо, ми не бачили реєстрації. Можливо, десь в інших регіонах, ми це остаточно зʼясовуємо. На кваліфікацію того, що він зробив, це не впливає", — підсумував Андрій Крищенко.

За його словами, киянин зробив не менше двох пострілів крізь двері. Унаслідок був важко поранений співробітник поліції, а також цивільний, який був разом із патрульними на виклик через конфлікт між новим і старим власником квартири. Ймовірно, другий потерпілий є новим господарем житла або його представником. Обидва поранені знаходяться в лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу.

Раніше стало відомо, що 7 липня в Голосіївському районі затримали стрільця, який поранив поліцейського в Києві. Напівголого чоловіка вивели з житлового будинку в наручниках, посадили в службову машину та відвезли до районного управління поліції. Правоохоронці повідомили, що киянин погрожував зброєю, а потім влаштував пожежу в квартирі. Помітивши дим, силовики почали штурм та увірвалися в приміщення, де крім затриманого перебувала жінка, імовірно, вона не була його заручницею.

Керівник групи захоплення "КОРДу" заявив, що "голосіївський стрілок" не міг вийти з квартири через пошкоджених замків. Спочатку він погодився впустити силовиків, але коли вони почали розкривати двері — пригрозив зброєю.