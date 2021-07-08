Нацполіція опублікувала відео з пораненим копом і штурмом квартири голосіївського стрілка

Затриманий киянин заявив, що не хотів нашкодити поліцейським, але під час пострілу не знав, хто саме знаходиться за дверима.

Національна поліція опублікувала відео з нагрудних камер правоохоронців із дому в Голосіївському районі Києва, де 7 липня поранили двох людей. Пресслужба розмістила запис в офіційній групі у Facebook.

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На початку поліція подала аудіозапис дзвінка чоловіка, який попросив наряд приїхати в будівлю на Голосіївському проспекті, 58 та заявив, що невідомі люди ломляться до нього в квартиру. Нагрудна камера патрульного записала, як чоловік відмовлявся впускати правоохоронців, які прибули за викликом. При цьому співробітники поліції помітили задушливий запах, який змусив їх закашлятися.

"Чоловіче, ви викликали поліцію — ми приїхали. Відкрийте, ми не бачимо вас… Відкрийте, нам же потрібно з вами поспілкуватися", — вмовляв крізь двері патрульний, який пізніше отримав важке поранення руки.

Після стрілянини колеги вивели травмованого поліцейського на вулицю, надали першу медичну допомогу та викликали йому "швидку". На кадрах відображені краплі крові, які густо покрили сходинки по всьому підʼїзду.

"Серьога, обіприся, братан. Я з тобою поїду", — говорив напарник потерпілого.

У ролик також додали кадри з камери бійця спеціального підрозділу "КОРД", який штурмував квартиру "голосіївського стрілка". Спецназівці вирізали двері за допомогою інструменту, а потім увірвалися всередину зі щитами і пістолетами. Передбачуваного зловмисника знайшли на балконі, він не чинив опору, підняв руки і здався. У цей же час кілька правоохоронців гасили пожежу за допомогою вогнегасників.

Спецназівці вивели стрілка по сходах, а слідом за ним жінку, яка теж перебувала в квартирі (її статус поки невідомий). Обох затриманих посадили в поліцейський автомобіль і відвезли в управління. Під час допиту чоловік пояснив причини своєї поведінки.

"Хтось почав ломитися в двері, я не знав, хто стоїть за дверима, і я не стріляв у поліцейських… У жодному разі, ніяких питань до поліції, завжди з повагою", — заявив затриманий.

Двоє патрульних із наряду, які приїхали на виклик киянина, розповіли, що житель квартири відмовлявся йти на контакт і постійно повторював, що до нього ломляться в квартиру. Постріл пролунав після чергового прохання поліцейських відкрити двері.

"Отримали звичайний виклик про хуліганство, він нічим не відрізнявся від інших. Не можу повірити, що таке трапилося, на рівному місці мого напарника поранили", — повідомив співробітник поліції.

7 липня будинку на Голосіївському проспекті затримали стрільця, який поранив двох людей, включно з поліцейським. За словами голови київської поліції Андрія Крищенка, затриманий не менше двох разів вистрілив крізь двері з мисливської рушниці. Другий потерпілий виявився цивільним, він теж знаходиться в лікарні з травмою обличчя.

Після стрілянини в Голосієво відкрите кримінальне провадження про замах на життя поліцейського. Стрілку загрожує позбавлення волі від 9 років до довічного увʼязнення. Попередньо, зброя незареєстрована, проте це ніяк не вплине на кваліфікацію злочину.

Заступник глави МВС Антон Геращенко розповів про стан поліцейського, пораненого в Голосіївському районі. Сергій Василенко лікується в Національному інституті хірургії та трансплантології ім. Шалімова, лікарі по частинах збирають його роздроблену кисть.