"Кістки збирають по частинах": Геращенко розповів про копа, якого поранив "голосіївський стрілок" (фото)

Заступник глави МВС спершу написав, що патрульний "знав, на що йшов, йдучи працювати в поліцію", але пізніше видалив цю фразу. Руку хлопця наразі рятують лікарі.

Рука співробітника патрульної поліції Сергія Василенка, який отримав поранення в Голосіївському районі Києва вранці в середу, 7 липня, уже ніколи не буде колишньою, проте, незважаючи на це, він залишиться служити в Національній поліції. Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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За словами заступника міністра, наразі поліцейський у Національному інституті хірургії та трансплантології ім. Шалімова, де лікарі "збирають кістки Сергія по частинах". Він також опублікував фотографію кінцівки, із слабкими нервами її краще не бачити.

"Сподіваємося, що все буде добре, хоча, очевидно, рука Сергія не буде такою, як раніше. Сергій служить у поліції два роки й отримує зарплату близько 14 тисяч гривень — це менше, ніж отримують у Києві водії таксі та маршруток, які, як правило, не ризикують життям і здоровʼям заради інших", — зазначив Геращенко і закликав українців з повагою ставитися до роботи правоохоронців.

Фото: Алексей Белошицкий/Facebook

Заступник міністра зазначив, що вогнепальне поранення патрульний отримав з мисливської рушниці, це був постріл картеччю.

"Незалежно від того, чим завершиться лікування руки Сергія, він залишиться працювати в рядах Національної поліції, навіть якщо не зможе за станом здоровʼя бути патрульним. Один за всіх і всі за одного!", — заявив заступник глави МВС.

Примітно, що в мережі є скріншот іншого поста Геращенко, де він нібито написав таку фразу: "Сергію сьогодні було дуже боляче. Але він знав, на що йде, коли йшов працювати в поліцію". Однак, в історії змін його публікації такої фрази немає, тому не виключено, що для того, щоб приховати її, заступник міністра внутрішніх справ видалив публікацію й опублікував її заново.

Фото: Скриншот

У свою чергу, заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький розповів, що пораненому поліцейському — 27 років. Він — колишній військовослужбовець, який захоплюється мотоспортом.

[ + – ] Сергій Василенко Фото: Алексей Белошицкий/Facebook

"За два роки своєї служби неодноразово виявляв мужність і вольові якості. Сьогодні під час виконання службового завдання Сергія серйозно поранили пострілом з рушниці через двері. Ця ситуація ще раз доводить, що небезпека чекає патрульних навіть там, де її ніколи б не чекав. І будь-який виклик може стати небезпечним", — йдеться в його повідомленні.

Білошицький також заявив про те, що рівень зарплати в співробітника поліції не відповідає ризикам професії.

Як повідомлялося раніше, вранці 7 липня патрульні прибули за викликом через конфлікт в одній з квартир на Голосіївському проспекті. Житель вистрілив по правоохоронцях з мисливської рушниці, у результаті чого поліцейський отримав поранення руки, а ще один цивільний — пошкодження обличчя.

Після стрілянини стало відомо, до роботи підключили сім нарядів поліції, які оточили територію житлового комплексу.

Потім чоловіка, який відкрив вогонь по співробітниках поліції, затримали.