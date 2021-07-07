"Кости собирают по частям": Геращенко рассказал о копе, которого ранил "голосеевский стрелок" (фото)

Заместитель главы МВД сперва написал, что патрульный "знал, на что шел, идя работать в полицию", но позже удалил эту фразу. Руку парня сейчас спасают врачи.

Рука сотрудника патрульной полиции Сергея Василенко, который получил ранение в Голосеевском районе Киева утром в среду, 7 июля, уже никогда не будет прежней, однако, несмотря на это, он останется служить в Национальной полиции. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

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По словам замминистра, сейчас полицейский находится в Национальном институте хирургии и трансплантологии им. Шалимова, где врачи "собирают кости Сергея по частям". Он также опубликовал фотографию конечности, слабонервным ее лучше не видеть.

"Надеемся, что все будет хорошо, хотя, очевидно, рука Сергея не будет такой, как раньше. Сергей служит в полиции два года и получает зарплату около 14 тысяч гривен — это меньше, чем получают в Киеве водители такси и маршруток, которые, как правило, не рискуют жизнью и здоровьем ради других", — отметил Геращенко и призвал украинцев с уважением относиться к работе правоохранителей.

Фото: Алексей Белошицкий/Facebook

Замминистра отметил, что огнестрельное ранение патрульный получил из охотничьего ружья, это был выстрел картечью.

"Независимо от того, чем завершится лечение руки Сергея, он останется работать в рядах Национальной полиции, даже если не сможет по состоянию здоровья быть патрульным. Один за всех и все за одного!", — заявил замглавы МВД.

Примечательно, что в сети есть скриншот другого поста Геращенко, где он якобы написал такую фразу: "Сергею сегодня было очень больно. Но он знал, на что идет, когда шел работать в полицию". Однако в истории изменений его публикации такая фраза отсутствует, потому не исключено, что для того, чтобы скрыть ее, заместитель министра внутренних дел удалил публикацию и опубликовал ее заново.

Фото: Скриншот

В свою очередь, заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, что раненому полицейскому – 27 лет. Он – бывший военнослужащий, увлекающийся мотоспортом.

[ + – ] Сергей Василенко Фото: Алексей Белошицкий/Facebook

"За два года своей службы неоднократно проявлял мужество и волевые качества. Сегодня во время выполнения служебного задания Сергея серьезно ранили выстрелом из ружья через двери. Эта ситуация еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда бы не ждал. И любой вызов может стать опасным", — говорится в его сообщении.

Белошицкий также заявил о том, что уровень зарплаты у сотрудника полиции не соответствует рискам профессии.

Как сообщалось ранее, утром 7 июля патрульные прибыли по вызову из-за конфликта в одной из квартир на Голосеевском проспекте. Житель выстрелил по правоохранителям из охотничьего ружья, в результате чего полицейский получил ранение руки, а еще один гражданский — повреждение лица.

После стрельбы стало известно, к работе подключили семь нарядов полиции, которые оцепили территорию жилого комплекса.

Затем мужчину, который открыл огонь по сотрудникам полиции, задержали.