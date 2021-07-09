"Допомагали новим власникам": з'явилося нове відео стрілянини по поліцейських у Голосієво

Перед пораненням патрульний Сергій Василенко закривав "глазок" на дверях, які цивільні пиляли болгаркою.

У будинку на Голосіївському проспекті, 58, разом з поліцейським поранення отримав співробітник приватної охоронної компанії, яка допомагала новому власнику квартири. Про це стало відомо програмі "Надзвичайні новини" каналу ICTV.

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У розпорядженні журналістів опинився відеозапис з нагрудної камери співробітника приватної охоронної фірми, який разом з колегами перебував на місці події. На кадрах видно, як патрульний допомагав людям у цивільному одязі спилювати замок на вхідних дверях — він притиснув кийком аркуш паперу, яким інший чоловік закрив "глазок". У цей момент і пролунав постріл.

За даними ICTV, "голосіївський стрілок" Іван Мартинюк викликав патруль, проте правоохоронці активно допомагали "новим власникам" квартири проникнути всередину. Крім поліцейського і господаря житла, у результаті стрілянини поранення отримав і охоронець, у нього пошкоджене плече. Офіційно поліція не повідомляла про третього постраждалого.

За інформацією програми "Сьогодні", Іван Мартинюк не зміг виплатити кредит, тому виконавча служба виставила квартиру на відкриті торги. Так, у житла зʼявився новий власник, проте киянин оскаржує право власності. Адвокати голосіївського стрілка вважають, що продаж був здійснений незаконно, адже у квартирі були прописані родичі Івана.

Раніше Національна поліція опублікувала своє відео з місця стрілянини в Голосіївському районі. На ньому не видно цивільних і охоронців, які перебували на поверсі. Судячи із запису, поранений патрульний умовляв чоловіка відчинити двері, оскільки саме він звернувся в поліцію. Пізніше бійці "Корду" зі щитами вирізали двері й увірвалися у квартиру, де і затримали стрільця.

"Хтось почав ломитися у двері, я не знав, хто стоїть за дверима, і я не стріляв у поліцейських", — заявив затриманий уже у відділенні поліції.

Стрілка, який поранив поліцейського, затримали 7 липня в Голосіївському районі Києва. Начальник столичної поліції заявив, що правоохоронці вели переговори, проте киянин неодноразово погрожував зброєю, а потім влаштував пожежу. Крім стрілка, у квартирі затримали також жінку.

За словами брата стрільця, конфлікт у Голосієво почався через спроби забрати квартиру, поліцію викликали, коли невідомі люди почали ломитися у двері. Сам чоловік до затримання звʼязався з журналістами по телефону і розповів, що фізично не може відчинити двері після спроб злому зовні, він також попросив пустити до нього адвоката.