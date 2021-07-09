Голосіївський стрілок розповів, чому вистрелив і влаштував пожежу у квартирі (відео)

Підозрюваний у замаху на поліцейського заявив, що йому не показали рішення суду і не надали адвоката перед зломом квартири.

9 липня "Голосіївський стрілок" Іван Мартинюк пояснив, чому відкрив вогонь у житловому будинку. Відеозапис із залу Голосіївського суду опублікував телеграм-канал PavlovskyNews.

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У п'ятницю Івана Мартинюка привезли на судове засідання щодо обрання запобіжного заходу. Підозрюваний заявив, що спочатку розпорошив сльозогінний газ, коли невідомі люди намагалися зламати замок. Після двері почали спилювати електроінструментом, і він відкрив вогонь.

"На моє прохання про надання постанови суду або дочекатися адвокатів ніхто не відреагував — одразу почався злом. Про все нас попередила охорона комплексу, про те, що "їде охоронна компанія "Шериф", якісь люди, щоб зрізати замки, поставити сигналізацію, викинути вас з квартири", — висловився Іван Мартинюк.

Підозрюваний додав, що коли приїхали патрульні, двері вже фізично не можна було відчинити, адже запірний механізм не реагував. Він не знає, чому поліцейські "приєдналися до спроб злому".

У цей час з ним у квартирі була цивільна дружина. Мартинюк ще раз підкреслив, що не міг відкрити двері патрульним, тому що був зламаний замок. Він не може зрозуміти, чому поліцейські брали участь у розтині двері. Під час інциденту у квартирі також перебувала дружина Івана, яку затримали разом з ним.

"Голосіївський стрілок" зізнався, що розлив бензин і підпалив квартиру безпосередньо перед штурмом спецпідрозділу "КОРД", тому що перебував у важкому психологічному стані і намагався захищати своє житло. Таким чином Іван сподівався зупинити злом дверей, про що тепер жалкує. Пожежа відстрочила штурм лише на кілька хвилин, після чого спецпризначенці увірвалися всередину і затримали його.

7 липня в Голосіївському районі Києва затримали чоловіка, який поранив поліцейського і цивільного. Як розповів глава столичної поліції Андрій Крищенко, бійці "Корду" штурмували квартиру вже після початку загоряння.

Патрульний Сергій Василенко отримав важку травму в результаті стрілянини в Голосієво. Як розповів заступник голови МВС Антон Геращенко, наразі медики намагаються врятувати руку поліцейського і збирають кістки кисті по частинах.

Пізніше з'явилося відео з дому на Голосіївському проспекті, де поранили поліцейського. Як виявилося, у результаті інциденту постраждав також співробітник приватної охоронної компанії, який допомагав новому власнику квартири. На кадрах видно, що Сергій Василенко допомагав людям у цивільному одязі, які спилювали вхідні двері.