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Стрельба на свадьбе под Одессой: в МВД рассказали о "гостях" с гражданством РФ (фото, видео)

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Стрельба на свадьбе под Одессой

Стрельбу из автомата на свадьбе открыл гражданин Украины. Некоторых гостей торжества правоохранители планируют депортировать на родину.

Полицейские завершили спецоперацию "Перехват" после стрельбы в Одессе, сообщает пресс-служба полиции.

По словам начальника ГУ НП в Одесской области Олега Беха, правоохранители установили личность мужчины, устроившего стрельбу. Перед законом будет отвечать и водитель автомобиля, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге.

По результатам полицейской спецоперации "Перехват" был задержан 22-летний мужчина, который на свадьбе сделал несколько выстрелов в воздух из автоматического оружия. Автомат был изъят и отправлен на экспертизу, а если вина правонарушителя будет доказана, то ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Директор Департамента коммуникаций в МВД Артем Шевченко заявил, что стрельбу в Одессе из автомата открыл гражданин Украины, а среди гостей на торжестве были "интересные персонажи" с российским гражданством.

По словам Шевченко, полицейские изъяли карабин в качестве вещдока в уголовном производстве по ч.4 ст. 296 (Хулиганство) после стрельбы в Одессе. Директор Департамента предупредил, что некоторых правонарушителей будут депортировать на родину за нарушение украинского законодательства.

"Не умеют дети гор обращаться с оружием законно, значит будут без него отвечать по закону. Нечего здесь свои глупые традиции разводить. И хотя стрелял наш правонарушитель-соотечественник, который уже даже раскаивается публично, там среди всей грядки есть несколько интересных персонажей с российским гражданством и видом на временное проживание. Придется некоторых домой в горы выдворить. Пусть там себе джигуют", — добавил Артем Шевченко в своем Facebook.

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Стрельба на свадьбе
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Стрельба на свадьбе
Стрельба на свадьбе под Одессой

Ранее Фокус сообщал, что под Одессой свадьба закончилась стрельбой и спецоперацией "Перехват". В соцсетях пишут, что стрельбу посреди улицы устроили чеченцы. Подозреваемых задержали в ресторане, в котором отмечали свадьбу.

Также Фокус рассказывал, в Одессе был задержан мужчина, устроивший стрельбу ради жены. Ранее судимый одессит пытался впечатлить жену, открыв огонь из пистолета у здания городского совета Одессы. Во время стрельбы мужчина находился в состоянии опьянения, у него есть судимости за вымогательство и ограбление.