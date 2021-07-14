Стрельба и дрифт: под Одессой свадьба закончилась планом "Перехват" (видео)

В соцсетях пишут, что стрельбу устроили чеченцы. Подозреваемых задержали в ресторане, где те отмечали мероприятие.

В селе Фонтанка возле Одессы неизвестный начал стрелять из автомата посреди улицы.

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При этом автомобили рядом со стрелком устроили на загруженной дороге дрифт, "одобрительно" сигналя стрелявшему, пишет в среду, 14 июля местное издание Думская.

Сообщается, что происшествие случилось около ТРЦ "Ривьера".

В полиции сообщили, что ими была получена информация о стрельбе из автоматического оружия.

"По предварительной информации, так люди празднуют свадьбу. На место отправили опергруппу, объявлен план "Перехват". Личности устанавливаются", – заявили правоохранители.

Видеокадры "празднования" появились в соцсетях и местных Telegram-каналах. В описании к кадрам говорится, что стрельбу устроили чеченцы.

[ + – ] Стрельба в Одессе

Позже появилась информация, что полицейские задержали подозреваемых в стрельбе в ресторане "Море", где и отмечалась свадьба.

[ + – ] Задержание подозреваемых

Напомним, в июне в Одессе был задержан вооруженный мужчина за стрельбу в центре города. Таким образом одессит пытался впечатлить свою жену.

А в Черноморске Одесской области в мае произошла стрельба на территории школы. Охранники открыли огонь по "закладчику", который бросился на сотрудников с ножом при задержании.

Фокус сообщал, что в марте полиция задержала в Одессе двух мужчин по подозрению в вооруженном нападении на инженера строительной компании "Альянс".