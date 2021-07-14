Стрілянина і дрифт: під Одесою весілля закінчилося планом "Перехоплення" (відео)
У соцмережах пишуть, що стрілянину влаштували чеченці. Підозрюваних затримали в ресторані, де ті відзначали захід.
У селі Фонтанка біля Одеси невідомий почав стріляти з автомата посеред вулиці.
При цьому автомобілі поруч зі стрільцем влаштували на завантаженій дорозі дрифт, "схвально" сигналячи стрільцю, пише в середу, 14 липня місцеве видання Думська.
Повідомляється, що подія трапилася близько ТРЦ "Рівʼєра".
У поліції повідомили, що вони отримали інформація про стрілянину з автоматичної зброї.
"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу, оголошений план "Перехоплення". Особистості встановлюються", — заявили правоохоронці.
Відеокадри "святкування" зʼявилися в соціальних мережах і місцевих Telegram-каналах. В описі до кадрів кажуть, що стрілянину влаштували чеченці.
Пізніше зʼявилася інформація, що поліцейські затримали підозрюваних у стрілянині в ресторані "Море", де і святкували весілля.
Нагадаємо, в червні в Одесі був затриманий озброєний чоловік за стрілянину в центрі міста. Таким чином одесит намагався вразити свою дружину.
А в Чорноморську Одеської області у травні сталася стрілянина на території школи. Охоронці відкрили вогонь по "закладнику", який кинувся на співробітників з ножем під час затримання.
Фокус повідомляв, що в березні поліція затримала в Одесі двох чоловіків за підозрою у збройному нападі на інженера будівельної компанії "Альянс".