Стрілянина і дрифт: під Одесою весілля закінчилося планом "Перехоплення" (відео)

У соцмережах пишуть, що стрілянину влаштували чеченці. Підозрюваних затримали в ресторані, де ті відзначали захід.

У селі Фонтанка біля Одеси невідомий почав стріляти з автомата посеред вулиці.

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При цьому автомобілі поруч зі стрільцем влаштували на завантаженій дорозі дрифт, "схвально" сигналячи стрільцю, пише в середу, 14 липня місцеве видання Думська.

Повідомляється, що подія трапилася близько ТРЦ "Рівʼєра".

У поліції повідомили, що вони отримали інформація про стрілянину з автоматичної зброї.

"За попередньою інформацією, так люди святкують весілля. На місце відправили опергрупу, оголошений план "Перехоплення". Особистості встановлюються", — заявили правоохоронці.

Відеокадри "святкування" зʼявилися в соціальних мережах і місцевих Telegram-каналах. В описі до кадрів кажуть, що стрілянину влаштували чеченці.

[ + – ] Стрілянина в Одесі

Пізніше зʼявилася інформація, що поліцейські затримали підозрюваних у стрілянині в ресторані "Море", де і святкували весілля.

[ + – ] затримання підозрюваних

Нагадаємо, в червні в Одесі був затриманий озброєний чоловік за стрілянину в центрі міста. Таким чином одесит намагався вразити свою дружину.

А в Чорноморську Одеської області у травні сталася стрілянина на території школи. Охоронці відкрили вогонь по "закладнику", який кинувся на співробітників з ножем під час затримання.

Фокус повідомляв, що в березні поліція затримала в Одесі двох чоловіків за підозрою у збройному нападі на інженера будівельної компанії "Альянс".