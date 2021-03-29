В Одесі двох чоловіків затримали після збройного нападу: відібрали півмільйона гривень

Зловмисники обстріляли жертву з автомобіля, який потім підпалили.

Поліція затримала в Одесі двох чоловіків за підозрою в збройному нападі на інженера будівельної компанії "Альянс". Про це пише портал "Думська", посилаючись на джерела в правоохоронних органах.

За попередніми даними, пограбування сталося 27 березня на вулиці Авдєєва-Чорноморського. Двоє невідомих під'їхали на автомобілі Ford Scorpio і відкрили вогонь з травматичної зброї. Вони важко поранили інженера і забрали в нього сумку з 500 тисячами гривень, після чого поїхали з місця події. Постраждалого доставили в лікарню з травмою голови.

Співробітники поліції знайшли на місці злочину п'ять гільз, сигаретні недопалки і чоловічу куртку. Правоохоронці оголосили план "Перехоплення" і виявили машину біля будинку на Фонтанській дорозі — зловмисники підпалили її разом з іншими речовими доказами: медичними масками й одягом.

Відкрили кримінальне провадження про груповий розбій і нанесення тяжких ушкоджень, спрямованих на заволодіння майном в особливо великих розмірах. За інформацією ЗМІ, поліція повідомила про підозру 30-річного жителя Суворовського району Одеси і 20-річного хлопця з Бугаївки. У затриманих вилучили 164 тисячі гривень, вони нібито зізналися в нападі. Наразі фігурантів утримують у СІЗО, вирішується питання про запобіжний захід.

Раніше з'явилися кадри збройного нападу на одеському ринку "7-й кілометр". Зловмисники в балаклавах атакували підприємців з машини, а потім відібрали в них сумку з 14 мільйонами гривень. Двоє людей 34-х і 58-ми років отримали опіки очей, травми голови та обличчя.

Писали також, що злочинна група нібито викрала молоду людину в Одесі, представившись поліцейськими. За даними слідства, зловмисники почали вимагати в чоловіка 15 тисяч доларів як виплату "неіснуючого боргу".

Голова Нацполіції Ігор Клименко розповів про викрадення ще одного юнака в Одесі, яке відбулося в ніч на 24 березня. За його даними, напали на хлопця і силою відвезли до Києва, після чого зловмисники почали вимагати в родичів мільйон гривень як викуп.