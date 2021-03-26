В Одессе похитили юношу и требовали 1 млн долл (фото, видео)

Похищенного 20-летнего парня вывезли на автомобиле в Киев, где держали связанным в квартире.

В ночь с 23 на 24 марта в Одессе неизвестные якобы похитили юношу и требовали у его родителей один миллион долларов. В полиции заявили о задержании похитителей.

Об этом написал в Facebook глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его информации, похищенного 20-летнего молодого человека на арендованном автомобиле вывезли в Киев и держали связанным в квартире.

"Свои условия похитители сообщили отцу по телефону: 1 миллион долларов США или сына он больше не увидит", – пишет Клименко.

Сегодня, 26 марта, в Одессе, по словам Клименко, во время передачи части денег в размере 100 тысяч долларов были задержаны два сообщника похитителей, а спустя короткое время в арендованной квартире в центре Киева спецназовцы освободили заложника.

"Четырех фигурантов задержали на месте. Юношу нашли в отдельной комнате со связанными руками. К счастью, ему не навредили… Известно, что все похитители – выходцы из одной из стран Закавказья", – говорится в сообщении.

"Мы проверяем их криминальную историю и законность пребывания на территории Украины. Заказчик тоже в руках полиции – его задержали. Подробности позже", – добавил Клименко.

Отметим, ранее на Харьковщине правоохранители освободили мужчину, которого похитила преступная группировка и требовала выкуп в 20 тысяч долларов.

Кроме того, недавно сотрудники СБУ вместе с полицейскими задержали в Одессе пятерых членов организованной группы, которые занимались нападениями на людей и похищениями их.

А в Киевской области полиция задержала вооруженных мужчин, которые похитили местного бизнесмена, пытали его и требовали надуманный долг в 2 миллиона долларов.