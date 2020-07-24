На Харьковщине за похищенного мужчину требовали 20 тысяч долларов выкупа

На Харьковщине правоохранители освободили мужчину, которого похитила преступная группировка и требовала выкуп в 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Злоумышленники приехали к 39-летнему мужчине домой и потребовали вернуть долг. Мужчина отказался: по его словам, у него никаких долгов не было. Вымогатели начали угрожать "должнику" избиением, потом усадили в машину и увезли в неизвестном направлении, а от его отца потребовали выкуп.

"Собрав всю необходимую информацию, оперативники четко скоординировали свои действия и привлекли к проведению спецоперации бойцов КОРД, поскольку злоумышленники были вооружены и угрожали отцу пострадавшего. Во время передачи 20 тысяч долларов выкупа вымогателей задержали", – сказано в сообщении.

Все три злоумышленника – "участники этнической организованной группы" из Харьковской области. У них уже были судимости за избиение и имущественные преступления.

Напомним, 6 мая в Киеве правоохранители задержали участников группировки, которая похищала людей и требовала за них выкуп.