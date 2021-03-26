В Одесі викрали юнака і вимагали 1 млн дол (фото, відео)

Викраденого 20-річного хлопця вивезли на автомобілі до Києва, де тримали зв'язаним у квартирі.

У ніч із 23 на 24 березня в Одесі невідомі нібито викрали юнака і вимагали в його батьків один мільйон доларів. У поліції заявили про затримання викрадачів.

Про це написав у Facebook глава Нацполіції Ігор Клименко.

За його інформацією, викраденого 20-річного молодого чоловіка на орендованому автомобілі вивезли до Києва і тримали зв'язаним у квартирі.

"Свої умови викрадачі повідомили батькові в телефонній розмові: 1 мільйон доларів США або сина він більше не побачить", — пише Клименко.

Сьогодні, 26 березня, в Одесі, за словами Клименка, під час передавання частини грошей розміром 100 тисяч доларів були затримані двоє спільників викрадачів, а через короткий час в орендованій квартирі в центрі Києва спецназівці звільнили заручника.

"Чотирьох фігурантів затримали на місці. Юнака знайшли в окремій кімнаті зі зв'язаними руками. На щастя, йому не нашкодили... Відомо, що всі викрадачі — вихідці з однієї з країн Закавказзя", — йдеться в повідомленні.

"Ми перевіряємо їх кримінальну історію і законність перебування на території України. Замовник теж у руках поліції — його затримали. Подробиці пізніше", — додав Клименко.

Зазначимо, раніше на Харківщині правоохоронці звільнили чоловіка, якого викрало злочинне угруповання й вимагало викуп 20 тисяч доларів.

Крім того, нещодавно співробітники СБУ разом із поліцейськими затримали в Одесі п'ятьох членів організованої групи, які займалися нападами на людей і викраденнями їх.

А в Київській області поліція затримала озброєних чоловіків, які викрали місцевого бізнесмена, катували його і вимагали вигаданий борг 2 мільйони доларів.