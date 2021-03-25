В Одесской области иностранцев подозревают в разбойном нападении и пытках (видео)

Люди якобы похитили и ограбили молодого парня, представившись полицейскими.

Правоохранители сообщили четырем иностранцам о подозрении в разбое после нападения на человека в Одессе. Подробности сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области на официальном сайте.

По информации следствия, граждане одной из стран Закавказья возрастом от 30 до 37 лет остановили в Одессе 21-летнего парня, выдали себя за сотрудников полиции и увезли его в частный дом за городом. Злоумышленники применили пытки и потребовали у жертвы 15 тысяч долларов "несуществующего долга", однако желаемого не получили.

После этого разбойники отобрали у пострадавшего золотые украшения и ключи, а затем отправились к нему на квартиру, где забрали технику и 500 долларов. Вымогатели также угнали автомобиль парня, а его самого вскоре привезли в Одессу и выбросили у остановки общественного транспорта. Отмечается, что потом жертву доставили в больницу.

Фото: Нацполиция

Сотрудники уголовного розыска и Следственного управления региональной полиции ведут расследование совместно со Службой безопасности Украины. На данный момент подозрения объявили четырем лицам, двух из них уже задержали.

[ + – ] Оружие, найденное во время обыска Фото: Нацполиция

"Решается вопрос о внесении дополнительных сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", — отметили в Нацполиции.

Ранее стало известно, что налетчик подстрелил человека во время ограбления в Славянске. Мужчина в маске ворвался на пункт приема металла, забрал у сотрудников деньги и мобильные телефоны. В этот момент подъехали три ничего не подозревающих человека, одному из которых злоумышленник прострелил ногу. Полиция открыла уголовное производство о разбойном нападении, на поиски стрелка подняли весь личный состав полиции, а также кинологов с собаками.

Писали также о вооруженном нападении на рынке "7-й километр в Одессе". Несколько человек в балаклавах атаковали предпринимателей с колес, отобрали у них сумки с деньгами, а затем быстро уехали на минивэне Chrysler Voyager. Два человека получили травмы головы и лица, однако госпитализация им не понадобилась.