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В Одесской области иностранцев подозревают в разбойном нападении и пытках (видео)

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Управление уголовного розыска Нацполиции
Управление уголовного розыска Нацполиции

Люди якобы похитили и ограбили молодого парня, представившись полицейскими. 

Правоохранители сообщили четырем иностранцам о подозрении в разбое после нападения на человека в Одессе. Подробности сообщил Отдел коммуникации полиции Одесской области на официальном сайте

По информации следствия, граждане одной из стран Закавказья возрастом от 30 до 37 лет остановили в Одессе 21-летнего парня, выдали себя за сотрудников полиции и увезли его в частный дом за городом. Злоумышленники применили пытки и потребовали у жертвы 15 тысяч долларов "несуществующего долга", однако желаемого не получили. 

После этого разбойники отобрали у пострадавшего золотые украшения и ключи, а затем отправились к нему на квартиру, где забрали технику и 500 долларов. Вымогатели также угнали автомобиль парня, а его самого вскоре привезли в Одессу и выбросили у остановки общественного транспорта. Отмечается, что потом жертву доставили в больницу. 

Фото: Нацполиция

Сотрудники уголовного розыска и Следственного управления региональной полиции ведут расследование совместно со Службой безопасности Украины. На данный момент подозрения объявили четырем лицам, двух из них уже задержали. 

Оружие, найденное во время обыска
Оружие, найденное во время обыска
Фото: Нацполиция

"Решается вопрос о внесении дополнительных сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 127 (Пытки), ч. 2 ст. 189 (вымогательство), ч. 3 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины", — отметили в Нацполиции. 

Ранее стало известно, что налетчик подстрелил человека во время ограбления в Славянске. Мужчина в маске ворвался на пункт приема металла, забрал у сотрудников деньги и мобильные телефоны. В этот момент подъехали три ничего не подозревающих человека, одному из которых злоумышленник прострелил ногу. Полиция открыла уголовное производство о разбойном нападении, на поиски стрелка подняли весь личный состав полиции, а также кинологов с собаками. 

Писали также о вооруженном нападении на рынке "7-й километр в Одессе". Несколько человек в балаклавах атаковали предпринимателей с колес, отобрали у них сумки с деньгами, а затем быстро уехали на минивэне Chrysler Voyager. Два человека получили травмы головы и лица, однако госпитализация им не понадобилась. 