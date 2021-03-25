В Одеській області іноземців підозрюють у розбійному нападі та тортурах (відео)

Люди нібито викрали і пограбували молодого хлопця, представившись поліцейськими.

Правоохоронці повідомили чотирьом іноземцям про підозру в розбої після нападу на людину в Одесі. Подробиці повідомив Відділ комунікації поліції Одеської області на офіційному сайті.

За інформацією слідства, громадяни однієї з країн Закавказзя віком від 30 до 37 років зупинили в Одесі 21-річного хлопця, видали себе за співробітників поліції і відвезли його в приватний будинок за містом. Зловмисники застосували тортури і вимагали у жертви 15 тисяч доларів "ненаявного боргу", проте бажаного не отримали.

Після цього розбійники відібрали у потерпілого золоті прикраси і ключі, а потім вирушили до нього на квартиру, де забрали техніку і 500 доларів. Вимагачі також викрали автомобіль хлопця, а його незабаром привезли до Одеси і викинули біля зупинки громадського транспорту. Зазначається, що потім жертву доставили в лікарню.

Фото: Нацполіція

Співробітники карного розшуку та Слідчого управління регіональної поліції ведуть розслідування спільно зі Службою безпеки України. Наразі підозри оголосили чотирьом особам, двох із них вже затримали.

[ + – ] Зброя, знайдена під час обшуку Фото: Нацполіція

"Вирішується питання про внесення додаткових відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України", — зазначили в Нацполіції.

Раніше стало відомо, що нападник підстрелив людину під час пограбування в Слов'янську. Чоловік у масці увірвався на пункт прийому металу, забрав у співробітників гроші й мобільні телефони. У цей момент під'їхали три людини, які нічого не підозрювали, одному з яких зловмисник прострелив ногу. Поліція відкрила кримінальне провадження про розбійний напад, на пошуки стрільця підняли весь особовий склад поліції, а також кінологів із собаками.

Писали також про збройний напад на ринку "7-й кілометр в Одесі". Кілька людей в балаклавах атакували підприємців із коліс, забрали у них сумки з грошима, а потім швидко поїхали на мінівені Chrysler Voyager. Двоє людей отримали травми голови та обличчя, проте госпіталізація їм не знадобилася.