В Одеській області іноземців підозрюють у розбійному нападі та тортурах (відео)
Люди нібито викрали і пограбували молодого хлопця, представившись поліцейськими.
Правоохоронці повідомили чотирьом іноземцям про підозру в розбої після нападу на людину в Одесі. Подробиці повідомив Відділ комунікації поліції Одеської області на офіційному сайті.
За інформацією слідства, громадяни однієї з країн Закавказзя віком від 30 до 37 років зупинили в Одесі 21-річного хлопця, видали себе за співробітників поліції і відвезли його в приватний будинок за містом. Зловмисники застосували тортури і вимагали у жертви 15 тисяч доларів "ненаявного боргу", проте бажаного не отримали.
Після цього розбійники відібрали у потерпілого золоті прикраси і ключі, а потім вирушили до нього на квартиру, де забрали техніку і 500 доларів. Вимагачі також викрали автомобіль хлопця, а його незабаром привезли до Одеси і викинули біля зупинки громадського транспорту. Зазначається, що потім жертву доставили в лікарню.
Співробітники карного розшуку та Слідчого управління регіональної поліції ведуть розслідування спільно зі Службою безпеки України. Наразі підозри оголосили чотирьом особам, двох із них вже затримали.
"Вирішується питання про внесення додаткових відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 127 (Катування), ч. 2 ст. 189 (Вимагання), ч. 3 ст. 185 (Крадіжка), ч. 2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України", — зазначили в Нацполіції.
Раніше стало відомо, що нападник підстрелив людину під час пограбування в Слов'янську. Чоловік у масці увірвався на пункт прийому металу, забрав у співробітників гроші й мобільні телефони. У цей момент під'їхали три людини, які нічого не підозрювали, одному з яких зловмисник прострелив ногу. Поліція відкрила кримінальне провадження про розбійний напад, на пошуки стрільця підняли весь особовий склад поліції, а також кінологів із собаками.
Писали також про збройний напад на ринку "7-й кілометр в Одесі". Кілька людей в балаклавах атакували підприємців із коліс, забрали у них сумки з грошима, а потім швидко поїхали на мінівені Chrysler Voyager. Двоє людей отримали травми голови та обличчя, проте госпіталізація їм не знадобилася.