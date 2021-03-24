Налетчик с автоматом подстрелил человека во время ограбления в Славянске (видео)

Мужчина ранил сотрудника предприятия, который неожиданно приехал во время ограбления.

Неизвестный 23 марта устроил вооруженный налет на пункт приема металла в Славянске. Подробности сообщила пресс-служба Краматорского районного управление полиции Донецкой области.

Мужчина в защитной черной маске ворвался в помещение, забрал деньги и прострелил человеку ногу. Полиция открыла уголовное производство по факту разбойного нападения и начала операцию по задержанию преступника: весь личный состав местной полиции ищет стрелка, территорию обыскивают кинологи со служебными собаками.

Видео с камер наблюдения опубликовали в социальных сетях. На одном из роликов видно, что злоумышленник наставил автомат на сотрудников пункта приема и потребовал отдать деньги. Женщина и мужчина, которые находились внутри, легли на пол и сообщили, где лежат наличные.

На другом видео можно заметить, как три человека подъехали на автомобиле в момент нападения. Они собирались зайти в фургон, однако грабитель в маске вышел им на встречу и выстрелил в ближайшего мужчину. По данным портала "Деловой Славянск", пострадал сотрудник предприятия. Забрав деньги и телефоны пострадавших, стрелок скрылся с места происшествия.

Ранее появилась информация, что нетрезвый полицейский открыл стрельбу и ранил двух человек в Киеве. По данным СМИ, сотрудник органов должен был дежурить в отделении, однако ушел с места службы и отправился на автозаправку, где работает его жена. Там он употребил алкогольные напитки, после чего решил покататься. Сидя за рулем Орel Astra, он якобы создал аварийную ситуацию с автомобилем Рorshе Panamera, после чего ранил водителя в ногу из пистолета. Супруга полицейского попыталась усмирить мужа и тоже получила пулю. Коллеги задержали копа и открыли уголовное производство по признакам убийства и покушения на убийство.

Писали также о стрельбе в супермаркете американского города Боулдер, штат Колорадо. Офицер полиции Эрик Талли прибыл на место происшествия и первым погиб от рук злоумышленника, позже стало известно о еще девяти жертвах. Спецназ SWAT, взял мужчину живым.