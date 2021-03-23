В США очередная стрельба в супермаркете: 10 погибших (фото, видео)

Спецназу полиции удалось взять живым стрелка, сейчас его доставили в местную больницу.

В американском Боулдере, штат Колородо злоумышленник открыл огонь в продуктовом магазине по людям. Об этом сообщает abcNEWS.

Офицеры полиции сперва отреагировали на сообщение о том, что кого-то застрелили на стоянке у супермаркета. Когда они приехали на место происшествия, злоумышленник открыл по ним огонь. В результате офицер Эрик Талли стал первой жертвой нападения, получив смертельное ранение. После этого стрелок пошел в супермаркет, где начал расстреливать людей.

[ + – ] Погибший офицер Эрик Талли Фото: Twitter / Boulder Police Dept.

Помимо убитого полицейского известно еще о 9 жертвах, но точное количество погибших в полиции обещают назвать позднее. Ныне они опознают жертв и уведомляют родственников убитых.

"Сегодня трагически погибло 10 человек, в том числе офицер полиции Боулдера Эрик Талли. И сегодня вечером семьи этих жертв, наши сограждане, мои соседи узнают ужасные новости о том, что их любимый человек, который просто проснулся и пошел на работу сегодня утром или который выбежал за яйцами в магазин больше не вернется домой", — написал Губернатор штата Майкл Беннет в Твиттере.

На месте работал спецназ SWAT, который взял стрелка живым. Ныне ему оказывают медицинскую помощь. О мотивах преступления на данный момент ничего неизвестно. По сообщениям очевидцев, у стрелка было длинноствольное оружие.

[ + – ] Задержанный стрелок Фото: скриншот

[ + – ] Видео с тайм-кодом

Напомним, 21 марта в штате Джорджия также произошло массовое убийство людей. Стрелок заявил, что он был сексуально зависим.