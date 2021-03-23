У США чергова стрілянина в супермаркеті: 10 загиблих (фото, відео)

Спецназу поліції вдалося взяти живим стрілка, зараз його доставили до місцевої лікарні.

В американському Боулдері, штат Колородо зловмисник відкрив вогонь у продуктовому магазині по людях. Про це повідомляє abcNEWS.

Офіцери поліції спершу відреагували на повідомлення про те, що когось застрелили на стоянці біля супермаркету. Коли вони приїхали на місце події, зловмисник відкрив по них вогонь. Унаслідок офіцер Ерік Таллі став першою жертвою нападу, отримавши смертельне поранення. Після цього стрілець пішов у супермаркет, де почав розстрілювати людей.

[ + – ] Загиблий офіцер Ерік Таллі Фото: Twitter / Boulder Police Dept.

Крім убитого поліцейського відомо ще про 9 жертв, але точну кількість загиблих у поліції обіцяють назвати пізніше. Нині вони впізнають жертв і повідомляють родичів убитих.

"Сьогодні трагічно загинуло 10 осіб, зокрема офіцер поліції Боулдер Ерік Таллі. І сьогодні ввечері сім'ї цих жертв, наші співгромадяни, мої сусіди дізнаються жахливі новини про те, що їхня кохана людина, яка просто прокинулася і пішла на роботу сьогодні вранці або людина, яка вибігла за яйцями в магазин, більше не повернеться додому", — написав Губернатор штату Майкл Беннет у Твіттері.

На місці працював спецназ SWAT, який взяв стрілка живим. Нині йому надають медичну допомогу. Про мотиви злочину наразі нічого невідомо. За повідомленнями очевидців, у стрільця було довгоствольна зброя.

[ + – ] Затриманий стрілок Фото: скриншот

[ + – ] Відео з тайм-кодом

Нагадаємо, 21 березня в штаті Джорджія також відбулося масове вбивство людей. Стрілець заявив, що він був сексуально залежний.