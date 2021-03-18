Стрельба в США: подозреваемый признался в убийствах и заявил, что он "сексуально зависим"

21-летний Роберт Ааронг Лонг сообщил полиции, что посещал спа-салоны в прошлом и "хотел устранить искушение"

21-летний Роберт Аарон Лонг, застреливший шесть женщин и двух мужчин в трех спа-салонах в Атланте и пригороде в штате Джорджия, признался в убийствах и заявил, что он "сексуально зависим". Об этом пишет The Washington Post.

Кроме этого он сообщил полицейским, что "возможно" посещал данные салоны в прошлом и они стали для него "искушением, которое надо было устранить". При этом он заявил, что он совершил убийства не из расовых мотивов.

[ + – ] Роберт Аарон Лонг в машине полиции/Фото: Twitter Robert Keefe

"Какой бы ни была мотивация этого парня, мы знаем, что большинство жертв были азиатами. Мы также знаем, что это проблема, которая происходит по всей стране. Это неприемлемо, это ужасно, и это нужно прекратить", — заявила мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс на пресс-конференции.

Напомним, первое нападение произошло 17 марта возле Атланты. Тогда погибли четыре человека, еще двое были ранены. Через некоторое время произошла стрельба в двух расположенных неподалеку друг от друга массажных салонах в самой Атланте. В результате было убито еще четыре человека. Злоумышленник был задержан после погони и в настоящее время находится под стражей.

[ + – ] Спа-салоны, где Роберт Аарон Лонг устроил стрельбу/Фото: скриншот

При задержании он сказал полицейским, что направлялся в штат Флорида, следователи не исключают, что он собирался и там устроить бойню.

Лонг вырос в городе Вудсток, штат Джорджия, посещал Первую баптистскую церковь Крабапал в Милтоне, соседнем городке.

Все, кто его знал, рассказывают, что он не имел судимостей, был набожным молодым человеком. "Я не знаю, что произошло с Аароном, что он совершил это. То, что произошло вечера – я не знаю, как связать это с тем молодым человеком, что я знаю", — сообщил Бретт Коттрелл, пастор задержанного стрелка. Он также рассказал, что хоть большинство его прихожан – белые, церковь также посещают и азиаты, и афроамериканцы, и Аарон никогда не проявлял к ним нетерпимости.

[ + – ] Спа-салон, где Роберт Аарон Лонг устроил стрельбу/Фото: KFI AM 640

Сейчас Роберту Аарону Лонгу грозит обвинение в восьми убийствах и даже смертная казнь. Он содержится под стражей без права на внесение залога.

Правозащитники и активисты в последнее время выражают обеспокоенность по поводу роста в США негативного отношения к выходцам из Азии. По данным Института по изучению ненависти и экстремизма, количество преступлений против выходцев из Азии в 16 крупнейших городах США за последний год утроилось с 49 до 122. С начала пандемии американцы азиатского происхождения сообщили о почти 3800 инцидентах, совершенных на почве ненависти.

И в этом уже обвинили бывшего президента Дональда Трампа. "Президент Трамп явно разжигал пламя ксенофобии против азиатов своей риторикой. То, что мы видели вчера, является результатом этого", — заявила член палаты представителей Джуди Чу (Калифорния) на пресс-конференции на Капитолийском холме.