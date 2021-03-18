Стрілянина в США: підозрюваний зізнався у вбивствах і заявив, що він "сексуально залежний"

21-річний Роберт Ааронг Лонг повідомив поліції, що відвідував спа-салони в минулому і "хотів усунути спокусу".

21-річний Роберт Аарон Лонг, який застрелив шість жінок і двох чоловіків у трьох спа-салонах в Атланті та передмісті в штаті Джорджія, зізнався у вбивствах і заявив, що він "сексуально залежний". Про це пише The Washington Post.

Крім цього він повідомив поліцейським, що "можливо" відвідував дані салони в минулому і вони стали для нього "спокусою, яку треба було усунути". При цьому він заявив, що він зробив вбивства не з расових мотивів.

[ + – ] Роберт Аарон Лонг в машині поліції/Фото: Twitter Robert Keefe

"Якою б не була мотивація цього хлопця, ми знаємо, що більшість жертв були азіатами. Ми також знаємо, що це проблема, яка відбувається по всій країні. Це неприйнятно, це жахливо, і це потрібно припинити", — заявила мер Атланти Кіша Ленс Боттомс на прес-конференції.

Нагадаємо, перший напад стався 17 березня біля Атланти. Тоді загинули чотири людини, ще двоє були поранені. Через деякий час сталася стрілянина у двох розташованих неподалік один від одного масажних салонах в самій Атланті. В результаті було вбито ще чотири людини. Зловмисника затримали після погоні і зараз він знаходиться під вартою.

[ + – ] Спа-салони, де Роберт Аарон Лонг влаштував стрілянину/Фото: скріншот

При затриманні він сказав поліцейським, що прямував до штату Флорида, слідчі не виключають, що він збирався і там влаштувати бійню.

Лонг виріс в місті Вудсток, штат Джорджія, відвідував Першу баптистську церкви Крабапал в Мілтоні, сусідньому містечку.

Всі, хто його знав, розповідають, що він не мав судимостей, був набожним юнаком. "Я не знаю, що сталося з Аароном, що він зробив це. Те, що сталося вечора — я не знаю, як зв'язати це з тим хлопцем, якого я знаю", — повідомив Бретт Коттрелл, пастор затриманого стрілка. Він також розповів, що хоч більшість його прихожан — білі, церкву також відвідують і азіати, і афроамериканці, і Аарон ніколи не виявляв до них нетерпимості.

[ + – ] Спа-салон, де Роберт Аарон Лонг влаштував стрілянину/Фото: KFI AM 640

Зараз Роберту Аарона Лонгу загрожує звинувачення у восьми вбивствах і навіть смертна кара. Він утримується під вартою без права на внесення застави.

Правозахисники та активісти останнім часом висловлюють стурбованість з приводу зростання в США негативного ставлення до вихідців з Азії. За даними Інституту з вивчення ненависті та екстремізму, кількість злочинів проти вихідців з Азії в 16 найбільших містах США за останній рік потроїлася з 49 до 122. З початку пандемії американці азійського походження повідомили про майже 3800 інцидентів, скоєних на грунті ненависті.

І у цьому вже звинуватили колишнього президента Дональда Трампа. "Президент Трамп явно розпалював полум'я ксенофобії проти азіатів своєю риторикою. Те, що ми бачили вчора, є результатом цього", — заявила член палати представників Джуді Чу (Каліфорнія) на прес-конференції на Капітолійському пагорбі.