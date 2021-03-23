В Киеве пьяный полицейский сел за руль, а затем выстрелом из пистолета ранил двух человек, – СМИ

В опубликованных журналистами документах, которые якобы составила Нацполиция, говорится, что ранения получили жена стрелявшего и участник дорожного движения.

В Киеве участковый офицер сектора превенции (отдел полиции №1 Днепровского отделения полиции, обслуживающий жилищный массив "Воскресенка") покинул рабочее место и отправился употреблять спиртное, после чего сел нетрезвым за руль, а затем устроил стрельбу и ранил мужчину выстрелом из пистолета. Police Control Ukraine, якобы ссылаясь на информационную справку Нацполиции, пишет, что инцидент произошел в минувший четверг, 18 марта, ближе к вечеру.

По данным издания, в этот день правоохранитель должен был принимать граждан в отделении, однако самовольно покинул место службы. На своем автомобиле Орel Astra мужчина якобы прибыл на автозаправочную станцию WOG, где работает его супруга, и там принялся распивать спиртное. Затем он, как сообщает СМИ, уже находясь в состоянии алкогольного опьянения, вернулся за руль и вместе с женой в качестве пассажира отправился в направлении Броварского проспекта.

Во время движения мужчина якобы создал на дороге аварийную ситуацию с автомобилем Рorshе Panamera, за рулем которого находился гражданин по имени Александр Луценко. Спустя некоторое время оба водителя остановили машины и между ними началась словесная перепалка, во время которой правоохранитель, по информации издания, достал пистолет и ранил своего оппонента выстрелом в левую голень.

За происходящим якобы смог наблюдать водитель Nissan Micra, проезжавший мимо в этот момент. Согласно его свидетельствам, которые приводит СМИ, сотрудник полиции вел себя агрессивно и пытался выстрелить в водителя Porsche. Это заставило очевидца вмешаться в ситуацию и "потребовать у копа прекратить противоправные действия". Тогда же из Орel Astrа вышла супруга правоохранителя и якобы тоже пыталась успокоить мужа, однако тот не отреагировал на просьбы и поразил выстрелом правую руку жены и автомобиль Nissan.

После этого водитель автомобиля, поврежденного пулей, остановил патрульных полицейских, которые проезжали мимо, и рассказал им об устроенной офицером стрельбе, за чем последовало задержание последнего.

В материале говорится, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, сейчас стрелявший якобы задержан.

Сообщается также о составленном в отношении него протоколе об административном правонарушении по ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (вождение в нетрезвом виде). От освидетельствования на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия мужчина, как пишет СМИ, отказался.

Если верить документу, приведенному изданием Police Control Ukraine, который якобы подписан начальником УКЗ ГУ Нацполиции Киева, имя задержанного офицера – Александр Нечипорук.

Однако Фокусу пока не удалось получить подтверждение подлинности этой справки: мы обратились к Андрею Крищенко, начальнику Главного управления Нацполиции в г. Киеве. Крищенко прочитал сообщение редактора в Телеграм, но оставил его без ответа. В ГБР отказались предоставлять информацию без официального запроса, ответ на который ожидаем.

Фото: Police Control Ukraine

Фото: Police Control Ukraine

Как сообщалось ранее, в одном из торгово-развлекательных центров на Оболонском проспекте в Киеве произошел конфликт между посетителями, который перешел в стрельбу.

Напомним, вечером 2 сентября в городе Украинка Киевской области произошла перестрелка возле ресторана "Де Бош", в результате которой трое человек получили ранения, а один их потерпевших сбежал из больницы.