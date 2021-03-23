У Києві п'яний поліцейський сів за кермо, а потім пострілом з пістолета поранив двох людей, — ЗМІ

В опублікованих журналістами документах, які нібито склала Нацполіція, йдеться, що поранення отримали дружина того, хто стріляв і учасник дорожнього руху.

У Києві дільничний офіцер сектору превенції (відділ поліції №1 Дніпровського відділення поліції, обслуговуючий житловий масив "Воскресенка") покинув робоче місце і відправився вживати спиртне, після чого сів нетверезим за кермо, а потім влаштував стрілянину і поранив чоловіка пострілом з пістолета. Police Control Ukraine, нібито посилаючись на інформаційну довідку Нацполіції, пише, що інцидент стався в минулий четвер, 18 березня, ближче до вечора.

За даними видання, у цей день правоохоронець повинен був приймати громадян у відділенні, проте самовільно покинув місце служби. На своєму автомобілі Орel Astra чоловік нібито прибув на автозаправну станцію WOG, де працює його дружина, і там почав розпивати спиртне. Потім він, як повідомляє ЗМІ, вже перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, повернувся за кермо і разом з дружиною в ролі пасажира відправився в напрямку Броварського проспекту.

Під час руху чоловік нібито створив на дорозі аварійну ситуацію з автомобілем Рorshе Panamera, за кермом якого перебував громадянин на ім'я Олександр Луценко. Через деякий час обидва водії зупинили машини і між ними почалася словесна перепалка, під час якої правоохоронець, за інформацією видання, дістав пістолет і поранив свого опонента пострілом у ліву гомілку.

За тим, що відбувається, нібито зміг спостерігати водій Nissan Micra, який проїжджав повз у цей момент. Згідно з його свідченнями, які наводить ЗМІ, співробітник поліції поводився агресивно і намагався вистрілити у водія Porsche. Це змусило очевидця втрутитися в ситуацію і "вимагати в копа припинити протиправні дії". Тоді ж з Орel Astrа вийшла дружина правоохоронця і нібито теж намагалася заспокоїти чоловіка, проте той не відреагував на прохання і вистрілив у праву руку дружини та автомобіль Nissan.

Після цього водій автомобіля, пошкодженого кулею, зупинив патрульних поліцейських, які проїжджали повз, і розповів їм про влаштовану офіцером стрільбу, за чим послідувало затримання останнього.

У матеріалі йдеться, що Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (замах на вбивство) і ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, зараз той, хто стріляв, нібито затриманий.

Повідомляється також про складений відносно нього протокол про адміністративне правопорушення за ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування автомобілем у нетверезому вигляді). Від огляду на стан алкогольного сп'яніння на місці події чоловік, як пише ЗМІ, відмовився.

Якщо вірити документу, наведеним виданням Police Control Ukraine, який нібито підписаний начальником УКЗ ГУ Нацполіції Києва, ім'я затриманого офіцера — Олександр Нечипорук.

Однак Фокусу поки не вдалося отримати підтвердження справжності цієї довідки: ми звернулися до Андрія Крищенка, начальника Головного управління Нацполіції в м.Києві. Крищенко прочитав повідомлення редактора в телеграмі, але залишив його без відповіді. У ДБР відмовилися надавати інформацію без офіційного запиту, відповідь на який очікуємо.

Фото: Police Control Ukraine

Фото: Police Control Ukraine

Як повідомлялося раніше, в одному з торгово-розважальних центрів на Оболонському проспекті в Києві стався конфлікт між відвідувачами, який перейшов у стрілянину.

Нагадаємо, що увечері 2 вересня в місті Українка Київської області сталася перестрілка біля ресторану "Де Бош", у результаті якої троє людей отримали поранення, а один з потерпілих втік з лікарні.