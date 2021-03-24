Грабіжник з автоматом підстрелив людину під час пограбування в Слов'янську (відео)

Чоловік поранив співробітника підприємства, який несподівано приїхав під час пограбування.

Невідомий 23 березня влаштував озброєний наліт на пункт прийому металу в Слов'янську. Подробиці повідомила прес-служба Краматорського районного управління поліції Донецької області.

Чоловік у захисній чорній масці увірвався в приміщення, забрав гроші та прострілив людині ногу. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом розбійного нападу та почала операцію із затримання злочинця: весь особовий склад місцевої поліції шукає стрілка, територію обшукують кінологи зі службовими собаками.

Відео з камер спостереження опублікували в соціальних мережах. На одному з роликів видно, що зловмисник наставив автомат на співробітників пункту прийому і вимагав віддати гроші. Жінка та чоловік, які знаходилися всередині, лягли на підлогу і повідомили, де лежить готівка.

На іншому відео можна помітити, як три людини під'їхали на автомобілі в момент нападу. Вони збиралися зайти в фургон, проте грабіжник у масці вийшов їм на зустріч і вистрілив у найближчого чоловіка. За даними порталу "Діловий Слов'янськ", постраждав співробітник підприємства. Забравши гроші та телефони потерпілих, стрілок зник із місця події.

Раніше з'явилася інформація, що нетверезий поліцейський відкрив стрілянину та поранив двох людей в Києві. За даними ЗМІ, співробітник органів мав чергувати у відділенні, проте пішов із місця служби і вирушив на автозаправку, де працює його дружина. Там він вжив алкогольні напої, після чого вирішив покататися. Сидячи за кермом Орel Astra, він нібито створив аварійну ситуацію з автомобілем Рorshе Panamera, після чого поранив водія в ногу з пістолета. Дружина поліцейського спробувала втихомирити чоловіка і теж отримала кулю. Колеги затримали копа та відкрили кримінальне провадження за ознаками вбивства й замаху на вбивство.

Писали також про стрілянину в супермаркеті американського міста Боулдер, штат Колорадо. Офіцер поліції Ерік Таллі прибув на місце події і першим загинув від рук зловмисника, пізніше стало відомо про ще дев'ять жертв. Спецназ SWAT, взяв чоловіка живим.