Появилось видео вооруженного нападения на рынке «7-й километр» в Одессе: забрали 14 млн гривен

Злоумышленники атаковали своих жертв с колес — в стиле, похожем на работу группы захвата.

В Одессе на стоянке рынка "7 километр" произошло разбойное нападение, во время которого пострадали два человека. Об этом Национальная полиция Одесской области сообщила на официальном сайте.

По данным следствия, 18 марта несколько человек в балаклавах напали на жителей Одесского района, отобрали у них сумки с деньгами, а затем скрылись с места происшествия на автомобиле. Два человека 34-х и 58-ми лет получили ожоги глаз, травмы головы и лица. Медики оказали им помощь на месте, но не стали госпитализировать.

Сотрудники Одесского районного управления полиции №2 открыли уголовное производство по факту разбоя. Правоохранители нашли на месте преступления и передали на экспертизу вещественные доказательства, включая гильзы. Сейчас следствие выясняет детали инцидента и устанавливает подозреваемых.

[ + – ] Гильза с места нападения в Одессе Фото: Национальная полиция Одесской области

Портал "Думская" сообщил со ссылкой на источники в полиции , что одним из пострадавших на "7 рынке" стал продавец текстильных товаров из Черноморска, у него отобрали 14 миллионов гривен. Напавшие уехали на автомобиле Chrysler Voyager. Похожий автомобиль зафиксирован на видео с камер наблюдения, которое опубликовали в Сети.

Ранее стало известно, что кассирша отбилась от вооруженных грабителей на заправке в Броварах Киевской области. По предварительной информации, ранним утром двое мужчин в черном ворвались в здание и связали оператора, пригрозив ему пистолетом. То же самое они хотели сделать с его коллегой, чтобы забрать деньги из кассы, однако женщина начала активно вырываться и кричать, чем спугнула недоброжелателей. Злоумышленники скрылись с места происшествия, сейчас их разыскивают полицейские.

Писали также, что в Кривом Роге задержали молодого мужчину после нападения на 10-летнюю девочку в лифте жилого дома. Пострадавшая возвращалась домой из школы, когда к ней начал приставать незнакомец, малышка не растерялась и громко закричала, позвав на помощь родителей. Парень сбежал, однако жильцы дома посмотрели записи с камер наблюдения и опознали 18-летнего гражданина, который навещал бабушку в соседнем доме. Отец вместе с товарищами подкараулили его, задержали собственными силами, а затем вызвали полицию. Спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен сообщила об открытии уголовного производства по статье о развращении малолетнего лица.