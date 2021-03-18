В Кривом Роге мужчину задержали после нападения на 10-летнюю девочку в лифте (видео)

Отец вместе с горожанами оперативно задержал подозреваемого и выдал его полицейским.

В городе Кривой Рог Днепропетровской области молодого мужчину задержали после нападения на школьницу в лифте. Видео и подробности происшествия обнародовала программа "Надзвичайні новини".

По данным СМИ, 10-летняя девочка возвращалась из школы, а неизвестный мужчина проследил за ней и вошел в подъезд жилого дома в микрорайоне Восточный-3. Оказавшись в лифте, он начал приставать к жертве, однако ребенок начал громко кричать и звать на помощь родителей. В итоге предполагаемый педофил испугался и сбежал.

Когда соседи и отец девочки выбежали из квартир, мужчина уже скрылся. Жильцы посмотрели записи с камер наблюдения и узнали 18-летнего парня, который часто навещает бабушку из соседнего дома. Отец вместе со знакомыми подкараулил подозреваемого у подъезда, поймали и задержали до приезда полиции. Парень пытался вырваться и даже набросился на полицейских с ножом, однако безуспешно.

"В свое оправдание он мог только спросить: "Сколько мне за это дадут?". Его больше ничего не интересовало", — передала соседка девочки Татьяна Иванова.

[ + – ] Подозреваемый из Кривого Рога Фото: Надзвичайні новини

Спикер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен сообщила об открытии уголовного производства по статье о развращении малолетнего лица. Как отмечается в сюжете, во время допроса задержанный заявил, что состоит на учете у психиатра.

Ранее задержанный по делу об убийстве 7-летней жительницы Херсонской области сознался в преступлении, об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко. Мужчина заявил, что засунул тело погибшей Маши Борисовой. По словам полицейского, для следствия важнее не показания подозреваемого, а результаты ДНК-экспертизы. Она показала, что биологический материал, выявленный на теле убитой, принадлежит именно задержанному.

В настоящий момент мужчина находится под стражей, у него уже есть четыре судимости. Игорь Клименко добавил, что некоторые лица пытаются заставить мать Маши обвинить другого человека.

Появилась также информация, что россиянка облила бензином и подожгла 8-летнего сына якобы из-за испорченной мебели. Женщина пыталась погасить огонь и вызвала скорую помощь. Медики пытались спасти жизнь мальчика, однако он скончался вскоре после операции.