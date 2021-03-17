Россиянка облила бензином и подожгла 8-летнего сына, якобы испортившего мебель

Поняв, что натворила, женщина попыталась потушить огонь и вызвала скорую. Врачам не удалось спасти мальчика.

В Железногорском районе (Курская область, РФ) 31-летняя местная жительница поссорилась с 8-летним сыном, который якобы портил мебель, и наказала его поистине диким способом. Подробности трагедии сообщил сайт СУ СК РФ по Курской области.

"По версии следствия, 15 марта 2021 года в период с 20 часов до 22 часов подозреваемая находилась вместе со своим 8-летним сыном в доме по месту проживания. В это время между матерью и сыном произошла ссора, в процессе которой они вышли во двор домовладения, где женщина облила ребенка горюче-смазочным материалом и подожгла", – говорится в публикации.

Увидев, что одежда на мальчике вспыхнула, она попыталась погасить огонь, но он уже получил ожоги третьей степени. Мать вызвала скорую помощь.

Ребенка доставили в городскую больницу Железногорска, а оттуда – в Курскую областную клиническую больницу. Там ему сразу же сделали операцию по удалению обгоревшей кожи, а затем собирались отправить в ожоговый центр в Нижний Новгород на санавиации. Однако до перелета пострадавший не дожил и умер в среду, 17 марта.

Медики сообщили о случившемся в полицию и соцслужбы. Мать погибшего ребенка задержали, сейчас с ней работают правоохранители и судмедэксперты, а также решается вопрос об избрании меры пресечения. Полиция возбудила уголовное дело об убийстве малолетнего, совершенного с особой жестокостью.

Напомним, в Одессе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве матери, брошенной в мешке у подвала школы. Он рассказал детали инцидента, однако не захотел разглашать причину конфликта. По словам фигуранта, бросив тело 83-летней матери, он вернулся домой, приготовил поесть, выпил и лег спать.