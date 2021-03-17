Росіянка облила бензином і підпалила 8-річного сина, який нібито зіпсував меблі

Зрозумівши, що накоїла, жінка спробувала загасити вогонь і викликала швидку. Лікарям не вдалося врятувати хлопчика.

У Залізногорському районі (Курська область, РФ) 31-річна місцева жителька посварилася з 8-річним сином, який нібито псував меблі, і покарала його диким способом. Подробиці трагедії повідомив сайт СУ СК РФ Курської області.

"За версією слідства, 15 березня 2021 року в період з 20 години до 22 години підозрювана перебувала разом зі своїм 8-річним сином у будинку за місцем проживання. У цей час між матірʼю і сином виникла сварка, у ході якої вони вийшли на подвірʼя домогосподарства, де жінка облила дитину паливно-мастильною речовиною і підпалила", — йдеться в публікації.

Побачивши, що одяг на хлопчику спалахнув, вона спробувала загасити вогонь, але він уже отримав опіки третього ступеня. Мати викликала швидку допомогу.

Дитину доставили в міську лікарню Залізногорська, а звідти — у Курську обласну клінічну лікарню. Там йому відразу ж зробили операцію з видалення обгорілої шкіри, а потім збиралися відправити в опіковий центр у Нижній Новгород на санавіації. Однак до перельоту потерпілий не дожив і помер у середу, 17 березня.

Медики повідомили про те, що трапилося, в поліцію і соцслужби. Мати загиблої дитини затримали, зараз з нею працюють правоохоронці і судмедексперти, а також вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліція порушила кримінальну справу про вбивство малолітньої дитини, вчинене з особливою жорстокістю.

Нагадаємо, що в Одесі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві матері, кинутої в мішку в підвал школи. Він розповів деталі інциденту, проте не захотів розголошувати причину конфлікту. За словами фігуранта, кинувши тіло 83-річної матері, він повернувся додому, приготував поїсти, випив і ліг спати.