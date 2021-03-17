В Одессе мужчину заподозрили в убийстве матери, которую нашли в мешке возле школы (видео)

Одессит якобы задушил мать, оттащил подальше от дома, а затем выпил и лег спать.

В Одессе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в убийстве матери, брошенной в мешке у подвала школы. Подробности инцидента передает пресс-служба Национальной полиции региона.

16 марта тело 83-летней одесситки нашли у входа в подвал на улице Мариинской. По версии следствия, 55-летний мужчина поссорился со своей матерью, оглушил топором по голове, а затем надел ей на голову полиэтиленовый пакет, закрепил скотчем и придушил. Убедившись, что жертва не дышит, он якобы положил труп в мешок и оттащил подальше от дома.

Полицейские задержали подозреваемого по месту жительства. На опубликованном видео мужчина рассказал детали инцидента, однако не захотел разглашать причину конфликта. По словам фигуранта, бросив тело матери, он вернулся домой, приготовил поесть, выпил и лег спать.

[ + – ] Мешок с телом у подвала школы в Одессе Фото: Национальная полиция Одесской области

Национальная полиция открыла уголовное производство по признакам умышленного убийства и ведет досудебное расследование. Будут проведены несколько экспертиз, включая судебно-психиатрическую, которая определит вменяемость предполагаемого убийцы.

[ + – ] Нацполиция в Одессе Фото: Национальная полиция Одесской области

Ранее полиция открыла уголовное производство после загадочного взрыва в Боярке. Следственно-оперативная группа и судебно-медицинские эксперты обнаружили на месте происшествия признаки умышленного убийства. Правоохранители сообщили об одном пострадавшем, кроме того взрыв повредил четыре автомобиля, забор и трансформатор, оставив местных жителей без электричества. Местные жители еще до приезда полиции нашли фрагменты тела и одежды, разбросанные по улице.

Писали также о новых подробностях убийства 7-летней девочки в Херсонской области. Во время брифинга полицейские рассказали о задержании 62-летнего жителя села Счастливое Алешковского района, который жил на одной улице с семьей девочки и был другом ее отца. Выяснилось, что мужчина был несколько раз судим, а в 2020 году на него были составлены три административных протокола.

По словам главы областной Нацполиции Александра Проскудина, подозреваемый злоупотреблял алкоголем, что подтверждают местные жители. Изначально подозрение пало на шестерых человек, которые жили на той же улице, однако свидетель указал именно на друга семьи девочки.