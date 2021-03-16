Полиция Киевщины расследует вероятное убийство после взрыва в Боярке

Правоохранители подтвердили, что на месте происшествия пострадал как минимум один человек.

Полицейские и судебно-медицинские эксперты обнаружили признаки умышленного убийства и начали уголовное производство после взрыва в Боярке 16 марта. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"По результатам осмотра места происшествия с участием судебно-медицинских экспертов, от взрыва, вероятно, пострадал один человек. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел около 4 часов утра возле дома на улице Королюка. В земле осталась крупная воронка, повреждены четыре автомобиля, трансформатор и забор. Коммунальной службе пришлось восстанавливать электроснабжение.

[ + – ] Поврежденный взрывом забор в Боярке Фото: Фейсбук Национальной полиции Киевской области

Местные жители услышали хлопок и еще затемно обнаружили на улице фрагменты тела, а также обрывки одежды. Очевидцы сообщили в социальных сетях об одном погибшем. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, саперы и эксперты-криминалисты.

В начале марта сообщали, что автомобиль с украинскими военнослужащими подорвался на неизвестном устройстве. В результате пострадали девять человек: восемь — боевые травмы, а еще один — боевое ранение. Бойцов ВСУ доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

Ранее писали, что в США мощный взрыв случился после того, как автопоезд и грузовой состав с нефтью столкнулись на железнодорожном переезде возшле города Кэмерон, штат Техас. Столб огня поднялся на десятки метров, а температура настолько поднялась, что полицейские и спасатели эвакуировали жителей близлежащих домов и сотрудников предприятий, которые оказались в зоне инцидента. По данным СМИ, машинист и водитель чудом выжили и оказались невредимыми.

Появилась также информация, что на территории России произошел взрыв газопровода, который обеспечивает транзит топлива через Украину. Энергетики перекрыли магистральный трубопровод "Союз" в Оренбургской области, чтобы спасатели смогли погасить пожар — в месте повреждения диаметром 1400 миллиметров начал выгорать газ.