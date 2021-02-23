В Техасе прогремел мощный взрыв после столкновения автопоезда и состава с нефтью (фото, видео)

Полиция начала эвакуацию жителей близлежащих домов из-за очень высокой температуры горения.

В американском штате Техас грузовой поезд на переезде столкнулся с 18-колесным автопоездом, в результате чего произошел мощный взрыв, а огонь поднялся вверх на десятки метров, передает телеканал CBS19.

Столкновение случилось около половины восьмого утра по местному времени (около 15:30 – по киевскому) в шести милях от Кэмерона. Поспешившие на место происшествия полицейские и спасатели начали эвакуацию жителей близлежащих домов и сотрудников предприятий, которые находятся в зоне инцидента, поскольку температура горения цистерн с нефтью была очень высокой.

В управлении шерифа округа Милам, где случилась авария, заявили, что не знают, когда пожар будет взят под контроль, и был ли кто-нибудь ранен в результате взрыва.

В свою очередь ресурс 25NewsKXXV сообщил, что машинист поезда и водитель автопоезда чудом выжили и избежали травм.

По уточненным данным, примерно от 13 до 15 железнодорожных вагонов, попавших в аварию, перевозили вагоны с углем, горючим и камнями. В результате аварии загорелись три цистерны с горючим. По словам начальника пожарной охраны Кэмерона Генри Хорелика, два сарая возле дома в районе аварии сгорели. О других пострадавших не сообщается.

Напомним, трое детей и их бабушка погибли в пожаре в пригороде Хьюстона в штате Техас, в котором из-за рекордно низких температур и снегопада начались перебои с электричеством и водоснабжением.

А 12 февраля на обледенелой автомагистрали в штате Техас произошло ДТП с участием 130 автомобилей, в результате которого минимум шесть человек погибли и десятки травмированы.