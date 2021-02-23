У Техасі стався потужний вибух після зіткнення автопоїзда та складу з нафтою (фото, відео)

Поліція почала евакуацію жителів довколишніх будинків через дуже високу температуру горіння.

В американському штаті Техас вантажний поїзд на переїзді зіткнувся з 18-колісним автопоїздом, унаслідок чого стався потужний вибух, а вогонь піднявся вгору на десятки метрів, передає телеканал CBS19.

Зіткнення сталося приблизно о пів на восьму ранку за місцевим часом (майже 15:30 — за київським) у шести милях від Кемерона. Поліцейські та рятувальники, які поспішили на місце події, почали евакуацію жителів довколишніх будинків і співробітників підприємств, які знаходяться в зоні інциденту, оскільки температура горіння цистерн із нафтою була дуже високою.

В управлінні шерифа округу Майлем, де сталася аварія, заявили, що не знають, коли пожежа буде взята під контроль, і чи був хтось поранений внаслідок вибуху.

Зі свого боку ресурс 25NewsKXXV повідомив, що машиніст поїзда та водій автопоїзда дивом вижили й уникнули травм.

За уточненими даними, приблизно від 13 до 15 залізничних вагонів, які потрапили в аварію, перевозили вагони з вугіллям, пальним і камінням. Унаслідок аварії загорілися три цистерни з пальним. За словами начальника пожежної охорони Кемерона Генрі Хореліка, два сараї біля будинку поблизу аварії згоріли. Про інших постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, троє дітей та їхня бабуся загинули в пожежі в передмісті Хʼюстона в штаті Техас, в якому через рекордно низькі температури та снігопад почалися перебої з електрикою та водопостачанням.

А 12 лютого на обмерзлій автомагістралі в штаті Техас сталася ДТП за участю 130 автомобілів, унаслідок якої щонайменше шестеро людей загинули і десятки травмовані.