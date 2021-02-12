В Техасе столкнулись 130 автомобилей, есть погибшие (фото, видео)

Дорога, где случилось ЧП, превратилась в каток из-за циклона, который спровоцировал шторм с дождями и морозами.

Минимум шесть человек погибли и десятки травмированы в результате крупного дорожно-транспортного происшествия с участием 130 автомобилей на обледенелой автомагистрали в штате Техас недалеко от центра Форт-Уэрта, передает ABC.

Авария произошла накануне днем, и, по предварительным данным, в больницы поступили 36 человек, причем у некоторых из них – тяжелые травмы.

По информации СМИ, полуприцепы, грузовые и легковые авто буквально "образовали клубок". Причем некоторые машины оказались поверх других. Из-за аварии движение по дороге в обеих направлениях перекрыли.

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На месте работали несколько эвакуаторов, которые растаскивали превратившиеся в груды железа автомобили.

Полиция предполагает, что количество пострадавших будет расти, поскольку все больше людей обращаются за медпомощью.

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Прибывающие на место аварии машины скорой везли с собой запасы соли и песка, чтобы посыпать дорогу, которая превратилась в каток из-за дождей и мороза. Из-за сложных погодных условий, в ДТП попала и одна из машин с медиками, которые спешили к пострадавшим. Ее сбило другое авто, но обошлось без пострадавших.

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На этом аварии не закончились. Чуть дальше на юг, в пригороде Остина, более двух десятков транспортных средств попали во второе ДТП на обледенелом шоссе, а пять человек были доставлены в больницу, сообщили представители службы спасения.

Сложные погодные условия в регионе спровоцировал шторм, который перемещался вблизи границы США и Канады, что привело к более холодной погоде южнее, чем обычно, сообщил метеоролог из Центра прогнозирования штормов Национальной службы погоды Стив Госс.

Фото: ABC News

В Теннесси полиция отреагировала примерно на 30 дорожно-транспортных происшествий, а некоторые рейсы в международном аэропорту Мемфиса были задержаны из-за ледяного дождя и мокрого снега.

В Кентукки губернатор объявил чрезвычайное положение, чтобы высвободить финансирование и помочь агентствам скоординировать действия в ответ на сообщения о скользких дорогах и обрушенных линиях электропередач. А в южной Индиане закрылись школы и государственные учреждения.

Сложные погодные условия накрыли и Украину. Синоптики предупредили о том, что обильные снегопады, местами с дождем, будут во всех регионах страны, а в Киеве на выходных выпадет рекордное количество снега.