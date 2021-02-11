Киев снова засыплет снегом: прогнозы синоптиков

Снег будет идти в столице до воскресенья с обеда четверга.

Киев продолжает засыпать снегом, и к вечеру, по прогнозам синоптиков, осадки усилятся.

Так, сайт Sinoptik сообщает о том, что снег, который идет с утра в столице, не прекратится до самого вечера, наоборот, ожидается усиление осадков.

Согласно карты на Gismeteo, к вечеру высота снега может превысить 20 сантиметров, что существенно усложнит передвижение.

С 11 до 20 часов в городе будет замерзающий дождь, а затем снова возобновится снег, который продолжится все выходные. К воскресенью его высота может достигнуть 72 сантиметра, что станет рекордом с 2013 года, когда в Киеве выпало полметра снега.

В отличие от других регионов страны, ветер в столице будет умеренным, до 9 метров в секунду.

Непогода уже внесла свои коррективы в жизнь столицы. Так, в КГГА из-за прогнозируемого ухудшения погоды в ближайшие дни заявили о том, что 11-12 февраля детсады и школы не будут работать, а обучение организуют в дистанционном режиме.

Из-за непогоды в столице подорожали услуги такси. Так, передают "Украинские новости", в некоторых службах города тарифы выросли в 2-3 раза.

На окраинах Киева а также в центре города из-за осадков образовались пробки на дорогах. Как видно на карте, довольно трудно выехать из Вишневого, Софиевской Борщаговки, а в Киеве пробки на улице Вадима Гетьмана, проспекте Победы, Кудряшова, Крутогорной и других.

Фото: Google Maps

Прошлой ночью на расчистку столичных улиц задействовали 418 единиц техники, вывезя 3953 тонны снега. Киевляне могут наблюдать за работой снегоуборочной техники онлайн. Жителей города попросили не пользоваться своим транспортом во время снегопада и не оставлять машины на обочинах и крайних полосах дорог, чтобы спецтехника могла проехать беспрепятственно. Кроме того, в такую погоду многократно возрастает риск ДТП, о чем свидетельствуют свежие видео в соцсетях.

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Сотрудники службы ГСЧС просят водителей и пешеходов быть максимально осторожными, без надобности не выезжать в город и пользоваться, по возможности, общественным транспортом.

Напомним, украинцев предупредили о дальнейшем ухудшении погодных условий по всей территории страны.