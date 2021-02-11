Спасатели предупредили украинцев об ухудшении погоды и опасности на дорогах

В четверг в большинстве регионов Украины будет идти снег и снег с дождем.

11 февраля в Украине сохраняются сложные погодные условия, предупредили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

В четверг по всей территории страны, кроме юго-востока, улучшения погоды не предвидится: ожидается снег и и мокрый снег на Закарпатье, в центральных, местами северных и Харьковской областях с дождем. В западных, северных областях – значительные осадки, а в Карпатском регионе сильные.

В центральных, северных областях и на Прикарпатье возможно налипание мокрого снега, гололед, а на дорогах страны – гололедица. В связи с этим спасатели советуют водителям соблюдать безопасную дистанцию и воздержаться от опасных маневров на дороге.

Ситуацию с погодой усугубит и сильный юго-восточный ветер с переходом в западных областях на северо-западный. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, а в западной части порывы будут 15-20 метров.

Продолжаются работы по расчистке дорог. САД привлекла для этого около 1600 сотрудников и 1200 единиц техники.

С семи часов утра продолжают действовать ограничения на въезд тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на автодороге (М-01 Киев-Чернигов, М-03 Киев-Харьков, М-05 Киев-Одесса, М-06 Киев-Чоп, М-07 Киев-Ковель, Н-01 Киев-Знаменка, Н-08 Борисполь-Мариуполь). Ограничения позволит минимизировать возникновение заторов на автодорогах и обеспечить движение снегоуборочной техники.

[ + – ]

Также в САД сообщили о том, что с с 6:15 11 февраля введено ограничение движения большегрузного автотранспорта на автомобильной дороге (М-06 Киев-Чоп) в Закарпатской области.

ГСЧС также предупреждает о том, что на реке Тиса (Чоп) продолжит подниматься уровень воды 1,2-1,6 метров с выходом воды на пойму междудамбового пространства (уровень опасности желтый). Максимальный уровень (1150-1190 см) ожидается 12 февраля.

После снега с дождем в Украину придет похолодание. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на слова директора Украинского гидрометеорологического центра МЧС Украины Николая Кульбиды. ОН отметил, что в период с 15 по 18 февраля ожидается сильное похолодание. В северных регионах страны температура воздуха снизится до 25-30 градусов мороза.

Напомним, из-за непогоды обесточенными по состоянию на 10 февраля оставались 62 населенных пункта в пяти областях: Херсонской, Черновицкой, Закарпатской, Киевской и Одесской. Обрывы проводов там произошли в ночь с 8 на 9 февраля из-за порывов ветра и налипания мокрого снега. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.