Рятувальники попередили українців про погіршення погоди та небезпеку на дорогах

У четвер у більшості регіонів України йтиме сніг і сніг із дощем.

11 лютого в Україні зберігаються складні погодні умови, попередили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

У четвер по всій території країни, крім південного сходу, поліпшення погоди не передбачається: очікується сніг і мокрий сніг на Закарпатті, у центральних, місцями північних та Харківській областях — із дощем. У західних, північних областях — значні опади, а в Карпатському регіоні — сильні.

У центральних, північних областях та на Прикарпатті можливе налипання мокрого снігу, ожеледь, а на дорогах країни — ожеледиця. У звʼязку з цим рятувальники радять водіям дотримуватися безпечної дистанції та утриматися від небезпечних маневрів на дорозі.

Ситуацію з погодою посилить і сильний південно-східний вітер із переходом у західних областях на північно-західний. Його швидкість складе 7-12 метрів на секунду, а в західній частині пориви сягатимуть 15-20 метрів.

Тривають роботи з розчищення доріг. САД залучила для цього приблизно 1 600 співробітників і 1 200 одиниць техніки.

Із сьомої години ранку продовжують діяти обмеження на вʼїзд великовагового та великогабаритного транспорту на автодорозі (М-01 Київ-Чернігів, М-03 Київ-Харків, М-05 Київ-Одеса, М-06 Київ-Чоп, М-07 Київ-Ковель, Н-01 Київ-Знамʼянка, Н-08 Бориспіль-Маріуполь). Обмеження дозволить мінімізувати виникнення заторів на автодорогах і забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

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Також у САД повідомили про те, що з 6:15 11 лютого введено обмеження руху великовантажного автотранспорту на автомобільній дорозі (М-06 Київ-Чоп) у Закарпатській області.

ДСНС також попереджає про те, що на річці Тиса (Чоп) продовжить підніматися рівень води 1,2-1,6 метрів із виходом води на заплаву міждамбового простору (рівень небезпеки жовтий). Максимальний рівень (1 150-1 190 см) очікується 12 лютого.

Після снігу з дощем в Україну прийде похолодання. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на слова директора Українського гідрометеорологічного центру МНС України Миколи Кульбіди. Він зазначив, що в період з 15 по 18 лютого очікується сильне похолодання. У північних регіонах країни температура повітря знизиться до 25-30 градусів морозу.

Нагадаємо, через негоду знеструмленими станом на 10 лютого залишалися 62 населених пункти в пʼяти областях: Херсонській, Чернівецькій, Закарпатській, Київській та Одеській. Обриви дротів там відбулися в ніч з 8 на 9 лютого через пориви вітру та налипання мокрого снігу. Відновленням електропостачання займаються бригади обленерго.