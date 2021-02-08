Из-за снегопада Киев сковали пробки

Водителей просят не выезжать на собственном транспорте, а воспользоваться общественным.

Из-за сильных снегопадов, накрывших Украину в ночь на 8 февраля, движение транспорта на улицах Киева значительно затруднено. Образовались огромные пробки, водителей просят не выезжать на собственном транспорте, а воспользоваться общественным.

Так, по состоянию на 7:00 8 февраля затруднено движение на путепроводах столицы с Левого берега: пробки образовались на Северном мосту и на мосту Метро.

Медленно движется транспорт по проспекту Победы, улице Елены Телиги, Броварскому проспекту и в центре города.

Движение также затруднено почти на всех въездах в город: со стороны Бучи, в Софиевской Борщаговке, в Броварах и Борисполе.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, в течение суток осадки в Киеве продолжатся. Ожидается образование снежного покрова до 30 см.

Как передает Информатор, по информации Департамента муниципальной безопасности, 8-9 февраля в Киеве временно ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

Отметим, по прогнозам синоптиков, погодные условия в понедельник, 8 февраля, продолжат ухудшаться. Обильные снегопады придут в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Там прогнозируют снег, порывы ветра до 20 м/с, метели и снежные заносы. Ожидается выпадение до 20-40 сантиметров снега.