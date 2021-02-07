Погода в Украине: синоптики прогнозируют снегопады и сильный ветер

Ночью ожидается от 12-18 до 20-24 градусов мороза, а днем от 5 до 13 со знаком "минус".

8 февраля на территории Украины продолжит ухудшаться погода: по стране пройдут снегопады, синоптики предупреждают о сильном ветре. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В понедельник непогода придет в Житомирскую, Киевскую, Винницкую, Черкасскую и Кировоградскую области. Там прогнозируют снег, порывы ветра до 20 м/с, метели и снежные заносы. Ожидается выпадение до 20-40 сантиметров снега.

В Киеве 8 февраля значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, (прирост снега 15-20 см), на дорогах гололедица (І уровень опасности – желтый). Ожидается значительное снижение температуры: ночью 13-16 градусов мороза, днем 7-10 градусов мороза.

Завтра на всей территории страны, кроме Закарпатья и юга Одесской области, ночью ожидается от 12-18 до 20-24 градусов мороза, днем прогнозируются от 5 до 13 градусов ниже нуля.

"Такие погодные условия приведут к перебоям энергоснабжения отдельных населенных пунктов; нарушения, а на отдельных участках дорог в Ровенской, Волынской, Львовской областях — прекращение движения автотранспорта", — сказали в ГСЧС.

В столице на период осложнения погодных условий будет действовать временное ограничение въезда крупногабаритного транспорта.

Напомним, 10 февраля в Украину вернутся морозы, температура воздуха может опуститься до -27 градусов. Холоднее всего будет на северо-востоке Украины.

Так, в Чернигове и Харькове с утра будет -14°C, Полтаве – -18°C; Сумах – -16°C; в Киеве – 7 градусов ниже нуля.

Утром, 14 февраля минимальная температура будет: в Чернигове – -21°C; Харькове – -22°C, Полтаве – -18°C; Сумах – -24°C; в Киеве – 14-15 градусов ниже нуля.

В Укргидрометцентре прогнозировали, что в феврале средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму – до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений.