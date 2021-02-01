Погода в Украине в феврале будет зимней, но немного теплее нормы

Январь по погодным условиям оказался типично зимним месяцем.

В феврале средняя месячная температура воздуха предполагается от 3° мороза до 1° тепла, в Крыму – до 3° тепла, что на 1,5-2,0° выше средних многолетних значений. Такой прогноз сделали в Укргидрометцентре.

Месячное количество осадков ожидается на уровне 25–58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма – до 73–110 мм, что в пределах средних многолетних значений.

По данным многолетних наблюдений в феврале средняя месячная температура воздуха в Украине составляет 0–5° мороза, в восточных, северо-восточных областях и в Карпатах – 6–7º мороза, в Крыму от 1° мороза до 4° тепла. Минимальная температура достигала 27–39° мороза.

Максимальная температура достигала 12–20° тепла, на Прикарпатье и в южной части – до 21–24°, а на высокогорье Карпат – 8–10º тепла.

Среднее за месяц количество осадков было 26–46 мм, на Закарпатье и в Карпатах – до 47–125 мм.

Что касается прошедшего января, то по данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха в столице составила –2,5°С, что превышает климатическую норму 1991–2020 годов на 0,7°С.

Холоднее всего было 20 января, когда температура опустилась под утро до –20,2°С, а теплее – 24-го числа, когда температура поднялась до +8,6 градусов. За месяц в Киеве климатологи зафиксировали девять температурных рекордов.

Осадков на проспекте Науки в Киеве выпало 63 мм, что составило почти две месячные нормы.

Напомним, из-за ухудшения погодных условия в Украине на 1 февраля было объявлено штормовое предупреждение.