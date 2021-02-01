Погода в Україні в лютому буде зимовою, але трохи теплішою, ніж норма

Січень за погодними умовами виявився типово зимовим місяцем.

У лютому середня місячна температура повітря передбачається від 3° морозу до 1° тепла, у Криму — до 3° тепла, що на 1,5-2,0° вище середніх багаторічних значень. Такий прогноз зробили в Укргідрометцентрі.

Місячна кількість опадів очікується на рівні 25-58 мм, у гірських районах Закарпатської області та горах Криму — до 73-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

За даними багаторічних спостережень в лютому середня місячна температура повітря в Україні становить 0-5° морозу, у східних, північно-східних областях та в Карпатах — 6-7º морозу, у Криму від 1° морозу до 4° тепла. Мінімальна температура досягала 27-39° морозу.

Максимальна температура досягала 12-20° тепла, на Прикарпатті та в південній частині — до 21-24°, а на високогір'ї Карпат — 8-10º тепла.

Середня за місяць кількість опадів була 26-46 мм, на Закарпатті та в Карпатах — до 47-125 мм.

Що стосується минулого січня, то за даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, середньомісячна температура повітря в столиці склала -2,5°С, що перевищує кліматичну норму 1991-2020 років на 0,7°С.

Найхолодніше було 20 січня, коли температура опустилася під ранок до -20,2 ° С, а тепліше — 24-го числа, коли температура піднялася до +8,6 градусів. За місяць в Києві кліматологи зафіксували дев'ять температурних рекордів.

Опадів на проспекті Науки в Києві випало 63 мм, що склало майже дві місячні норми.

Нагадаємо, через погіршення погодних умов в Україні 1 лютого було оголошено штормове попередження.